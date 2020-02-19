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İSTANBUL

Siber jandarma iz peşinde

Milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomenleri takip altına alındı. Aralarında uyuşturucuya özendiren hesaplar İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği, tarafından dikkatle inceleniyor. Gençleri etkileyen hesaplar tespit edildikçe savcılık izniyle haklarında işlem yapılıyor.

Talha Menteş Yeni Şafak
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, gençleri etkileyen hesaplarla ile işlem başlattı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, gençleri etkileyen hesaplarla ile işlem başlattı.

Sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanmayı özendiren, müstehcen paylaşım yapan fenomenler mercek altına alındı. Jandarma ekiplerinin Twitter, Instagram ve Facebook gibi hesapları üzerinden başlattıkları akımlarla çocuk ve gençleri olumsuz alışkanlıklara sevkeden fenomenleri artık açık kaynaklardan takip ederek yasal işlem başlatıyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği, takipçi sayıları milyonlara ulaşan kişilere yönelik uygulamayla çocuk ve gençleri korumayı hedefliyor. Jandarma ekipleri, sadece uyuşturucuya özendirme tehlikesi barındıran 130 hesabı topladığı havuz içerisinde sürekli takip altına almış durumda.

SUÇ TEŞKİL EDERSE...

Jandarma ekipleri, geçtiğimiz yıl sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde satışı yapan onlarca kişiye operasyon düzenledi. Çok sayıda uyuşturucu, uyarıcı madde kullanımını kolaylaştıran ve alenen özendirici paylaşımlarda bulunan hesapları inceleyen ekipler, kullanıcılara ait açık kimlik bilgileri ve adresleri belirleyerek, savcılık izniyle operasyon düzenledi. Operasyonlarda şahıslar ve suça konu olan dijital deliller İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Kısmı bünyesinde bulunan Adli Bilişim Uzmanları tarafından incelendi. Yapılan incelemeler sonucu şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen şahıslar hakkında 4 ile 5 yıl arası hapis cezası ve 16 ile 35 bin TL arası adli para cezasına çarptırıldı.

TAKİPÇİ İÇİN UYUŞTURUCU

Şüpheli şahıslar genel olarak ifadelerinde; ilgi toplamak, insanların dikkatini çekmek, takipçi sayılarını arttırmak ve bunların yanı sıra ortamlar kurup, daha kolay bir şekilde uyuşturucu madde temini sağlayabilmek için bu tür paylaşımlarda bulunduklarını söylediler.

  • İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medyada tehlike saçan hesapları takip altına aldı.
    Bilişim Sistemlerini Kullanarak Uyuşturucu Madde Kullanımına Özendirme Suçu işleyen Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kullanımına Özendirmek (TCK.190/2 md) suçuna yönelik resim,video,yazılı sözlü paylaşımlar yaptığı tespit edilen hesaplar takibe alınıyor.
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