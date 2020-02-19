Siber jandarma iz peşinde

Sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde kullanmayı özendiren, müstehcen paylaşım yapan fenomenler mercek altına alındı. Jandarma ekiplerinin Twitter, Instagram ve Facebook gibi hesapları üzerinden başlattıkları akımlarla çocuk ve gençleri olumsuz alışkanlıklara sevkeden fenomenleri artık açık kaynaklardan takip ederek yasal işlem başlatıyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Kısım Amirliği, takipçi sayıları milyonlara ulaşan kişilere yönelik uygulamayla çocuk ve gençleri korumayı hedefliyor. Jandarma ekipleri, sadece uyuşturucuya özendirme tehlikesi barındıran 130 hesabı topladığı havuz içerisinde sürekli takip altına almış durumda.

SUÇ TEŞKİL EDERSE...

Jandarma ekipleri, geçtiğimiz yıl sosyal medya üzerinden uyuşturucu madde satışı yapan onlarca kişiye operasyon düzenledi. Çok sayıda uyuşturucu, uyarıcı madde kullanımını kolaylaştıran ve alenen özendirici paylaşımlarda bulunan hesapları inceleyen ekipler, kullanıcılara ait açık kimlik bilgileri ve adresleri belirleyerek, savcılık izniyle operasyon düzenledi. Operasyonlarda şahıslar ve suça konu olan dijital deliller İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Kısmı bünyesinde bulunan Adli Bilişim Uzmanları tarafından incelendi. Yapılan incelemeler sonucu şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen şahıslar hakkında 4 ile 5 yıl arası hapis cezası ve 16 ile 35 bin TL arası adli para cezasına çarptırıldı.

TAKİPÇİ İÇİN UYUŞTURUCU

Şüpheli şahıslar genel olarak ifadelerinde; ilgi toplamak, insanların dikkatini çekmek, takipçi sayılarını arttırmak ve bunların yanı sıra ortamlar kurup, daha kolay bir şekilde uyuşturucu madde temini sağlayabilmek için bu tür paylaşımlarda bulunduklarını söylediler.

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