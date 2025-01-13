Siber kurula MGK formülü

Siber vatanın korunmasına yönelik strateji, “Milli Güvenlik Kurulu”na (MGK) benzer yapıda kurulacak Siber Güvenlik Kurulu tarafından belirlenecek. Siber Güvenlik Kanunu Teklifi’ne göre, siber güvenlik milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olacak. Kritik altyapı ve bilişim sistemlerinin korunması ile güvenli bir siber uzay oluşturulması temel hedef olacak.

KURULUN BAŞKANI CUMHURBAŞKANI

Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek. Siber güvenlik alanında, MGK’ye benzer yapıda Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında “Siber Güvenlik Kurulu” oluşturulacak. Kurulda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı Bakanları, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı yer alacak.

DONANIM VE YAZILIMA UYGUNLUK ONAYI

Siber Güvenlik Kurulu, siber güvenlikle ilgili politika, strateji, eylem planı ve diğer düzenleyici işlemlere yönelik kararları alacak. Ayrıca Kurul, siber güvenlikte teşvik verilecek öncelikli alanları belirleyecek, siber güvenlik alanındaki insan kaynağının geliştirilmesine yönelik kararlar da verecek. Başkanlık da kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapıların bilişim sistemlerinde kullanılacak ve siber güvenliğe etkisi olan yazılım, donanım, ürün ve hizmetlere kullanım öncesinde uygunluk verecek.











