Sıfır Atık 7 Yılda 7 Kıtada

Emine Erdoğan tarafından 2017’de başlatılan israfın önlenmesini hedefleyen ‘Sıfır Atık’ projesinde 7 yıl geride kaldı. Proje kapsamında 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranı, 2023'te yüzde 34,92’ye çıktı. Hareketin 7. yıl sloganı ise ‘7 Yılda 7 Kıtada’ oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin 7. yıl sloganı, "7 Yılda 7 Kıtada" olarak belirlendi. Sürdürülebilir üretim ve tüketim alışkanlıklarını teşvik eden projenin başlangıcından bu yana Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçen bina sayısı 193 bine ulaştı. Sıfır Atık Hareketi kapsamında Bakanlığa bağlı İller Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin farklı noktalarına 7 yılda 46 depolama, ayrıştırma ve transfer tesisinin kurulmasına destek oldu.
498 MİLYON AĞAÇ KURTARILDI
2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranı 2023'te yüzde 34,92'ye çıktı. Geri kazanım oranının 2035'te yüzde 60'a çıkarılması hedefleniyor. Projede bugüne kadar 29,3 milyon ton kağıt-karton, 7,8 milyon ton plastik, 2,9 milyon ton cam, 3,7 milyon ton metal, 16,2 milyon ton organik ve diğer geri dönüştürülebilir atıklar olmak üzere toplam 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atık ekonomiye kazandırıldı. Projenin uygulanmasıyla 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarılırken, 819 milyon metreküp su tasarrufu sağlandı.
BİRÇOK ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ
BM Genel Kurulu'nda, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunuculuğunda, 105 ülkenin de ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararı oylamayla kabul edildi ve 30 Mart "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildi. BM 78. Genel Kurul toplantıları kapsamında Emine Erdoğan'ın öncülüğünde, Türkevi'nde "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" etkinliği düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla açılan "https://zerowastecommitment.com" internet adresi, halihazırda bugün 73 ülkeden 10 binin üzerinde sıfır atık gönüllüsünün de iyi niyet beyanını imzaladığı bir mecra haline geldi. Proje, bugüne kadar çok sayıda uluslararası ödüle layık görüldü.
Doğa dostlarına davet
- Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin 7'nci yılını şu sözlerle kutladı: "Ortak evimiz dünya için her coğrafyadan 'Ben de varım!' diyen gönüllülerle birlikte, geleceğimizi koruma sözü verdik. Her çaba, tabiatın sessiz duasına dönüşürken, gelecek kuşaklarımız için mücadeleye devam ediyoruz. Yeryüzüne kulak veren tüm doğa dostlarını Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzalamaya, bu mücadeleye destek olmaya çağırıyorum. Sıfır Atık Hareketi'nin 7’nci yaşı kutlu olsun!"