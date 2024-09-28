Sıfır Atık 7 Yılda 7 Kıtada

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin 7'nci yılını şu sözlerle kutladı: "Ortak evimiz dünya için her coğrafyadan 'Ben de varım!' diyen gönüllülerle birlikte, geleceğimizi koruma sözü verdik. Her çaba, tabiatın sessiz duasına dönüşürken, gelecek kuşaklarımız için mücadeleye devam ediyoruz. Yeryüzüne kulak veren tüm doğa dostlarını Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzalamaya, bu mücadeleye destek olmaya çağırıyorum. Sıfır Atık Hareketi'nin 7’nci yaşı kutlu olsun!"