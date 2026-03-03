Sigarayı bıraktı 500 maket araç koleksiyonu oluşturdu

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaşayan emekli Ayhan Göçer, sigarayı bıraktıktan sonra başladığı maket araç hobisini 500 parçalık koleksiyona dönüştürdü.
Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaşayan emekli 67 yaşındaki Ayhan Göçer, sigarayı bıraktıktan sonra başladığı maket araba hobisini yıllar içinde büyük bir koleksiyona dönüştürdü. Yaklaşık 30 yıl sigara içtikten sonra 2004 yılında yaşadığı sağlık sorunlarının ardından sigarayı bırakan Göçer, o günden sonra sigaraya harcadığı parayla maket araç satın almaya başladı. Aradan geçen yıllarda hobiye olan ilgisi giderek artan Göçer’in koleksiyonu bugün 500 adet maket araca ulaştı. Başlangıçta sadece zaman geçirmek için araç biriktirmeye başladığını belirten Göçer, sigarayı bırakmasının hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.