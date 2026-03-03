Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kahramanmaraş
Sigarayı bıraktı 500 maket araç koleksiyonu oluşturdu

Sigarayı bıraktı 500 maket araç koleksiyonu oluşturdu

15:113/03/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaşayan emekli Ayhan Göçer, sigarayı bıraktıktan sonra başladığı maket araç hobisini 500 parçalık koleksiyona dönüştürdü.

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde yaşayan emekli 67 yaşındaki Ayhan Göçer, sigarayı bıraktıktan sonra başladığı maket araba hobisini yıllar içinde büyük bir koleksiyona dönüştürdü. Yaklaşık 30 yıl sigara içtikten sonra 2004 yılında yaşadığı sağlık sorunlarının ardından sigarayı bırakan Göçer, o günden sonra sigaraya harcadığı parayla maket araç satın almaya başladı. Aradan geçen yıllarda hobiye olan ilgisi giderek artan Göçer’in koleksiyonu bugün 500 adet maket araca ulaştı. Başlangıçta sadece zaman geçirmek için araç biriktirmeye başladığını belirten Göçer, sigarayı bırakmasının hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Göçer,
"Koleksiyonum zamanla bir tutkuya dönüştü. Eve gelen misafirlere ve torunlarına sigaranın zararlarını anlatıyorum. 2004 yılında rahatsızlandım ve sigarayı bıraktım. O günden bugüne başlayarak maket araba merakım da başladı. Bu tutku 500 araçlık koleksiyona dönüştü. Bir ay sigara içmesinler kendiliğinden bırakırlar zaten. Araba koleksiyonu oluşturmanın zevki sigaranın verdiği zevkten daha fazladır"
dedi.




#sigara
#maket araç
#Kahramanmaraş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan bayramı tatili ile Nisan ara tatili birleşecek mi, kaç gün tatil olacak? 2026 Ramazan bayram tatili süresi