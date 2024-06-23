|
Gündem

SiHA belirledi ATAK vurdu: Sabotaj yapmadan imha

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde salı günü öldürülen ve üzerilerinde C4 patlayıcı bulunan 4 PKK’lının Türkiye’ye sabotaj eylemi için girdiği belirlendi. Teröristleri J-SİHA’nın ısı izinden tespit ettiği, ATAK helikopterin de nokta atışıyla etkisiz hale getirdiği öğrenildi.

Burak Doğan
04:00 - 23/06/2024 Pazar
Güncelleme: 05:42 - 23/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
ATAK Helikopteri
ATAK Helikopteri

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Günyazı Köyü’nde salı günü 4 terör örgütü PKK mensubunun öldürülmesiyle ilgili operasyonun detayları ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, biri turuncu, ikisi gri kategoride aranan teröristler, sabotaj eylemi için Türkiye'ye giriş yaptı. 19 Haziran günü bölgede keşif ve gözetleme yapan SİHA’lar, bir gün sonra bölgede ısı kaynağı tespit etti. SİHA’ların ısı kaynağı belirlemesinden birkaç saat sonra havalanan ATAK helikopteri, söz konusu alanı vurdu. Olay yerine gelen güvenlik timleri, 4 teröristle birlikte çok sayıda silahı ele geçirdi.


C4 PATLAYICI DA VAR

Brüsk kod adlı Basri Cin, Rüstem kod adlı Sefer Temel, Kamuran Gever kod adlı Yılmaz Sala, Dilsöz Rojhilat kod adlı 4 teröristin öldürüldüğü Bozdoğan-44 operasyonunda ele geçirilen silahların bazıları ABD üretimi çıktı. Teröristlerin üzerinde 1 Kalaşnikof, 1 anti tank mayını, ABD yapımı 3 adet M-16 ile ABD’nin daha önce Irak güvenlik güçlerine hibe ettiği Glock marka tabancalardan bulundu. Ele geçirilenler arasında bulunan ve sabotajlarda kullanma amaçlı olduğu değerlendirilen 3 kalıp C4 plastik patlayıcının yanı sıra C4 ile güçlendirilmiş 1 adet EYP düzeneği de dikkat çekti.


#SİHA
#ATAK
#Şırnak
#PKK
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Lise tercihleri için geri sayım! Lise tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 LGS tercih tarihleri