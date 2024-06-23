SiHA belirledi ATAK vurdu: Sabotaj yapmadan imha

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Günyazı Köyü’nde salı günü 4 terör örgütü PKK mensubunun öldürülmesiyle ilgili operasyonun detayları ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, biri turuncu, ikisi gri kategoride aranan teröristler, sabotaj eylemi için Türkiye'ye giriş yaptı. 19 Haziran günü bölgede keşif ve gözetleme yapan SİHA’lar, bir gün sonra bölgede ısı kaynağı tespit etti. SİHA’ların ısı kaynağı belirlemesinden birkaç saat sonra havalanan ATAK helikopteri, söz konusu alanı vurdu. Olay yerine gelen güvenlik timleri, 4 teröristle birlikte çok sayıda silahı ele geçirdi.