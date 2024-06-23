SiHA belirledi ATAK vurdu: Sabotaj yapmadan imha

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Günyazı Köyü’nde salı günü 4 terör örgütü PKK mensubunun öldürülmesiyle ilgili operasyonun detayları ortaya çıktı. Yeni Şafak’ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, biri turuncu, ikisi gri kategoride aranan teröristler, sabotaj eylemi için Türkiye'ye giriş yaptı. 19 Haziran günü bölgede keşif ve gözetleme yapan SİHA’lar, bir gün sonra bölgede ısı kaynağı tespit etti. SİHA’ların ısı kaynağı belirlemesinden birkaç saat sonra havalanan ATAK helikopteri, söz konusu alanı vurdu. Olay yerine gelen güvenlik timleri, 4 teröristle birlikte çok sayıda silahı ele geçirdi.
C4 PATLAYICI DA VAR
Brüsk kod adlı Basri Cin, Rüstem kod adlı Sefer Temel, Kamuran Gever kod adlı Yılmaz Sala, Dilsöz Rojhilat kod adlı 4 teröristin öldürüldüğü Bozdoğan-44 operasyonunda ele geçirilen silahların bazıları ABD üretimi çıktı. Teröristlerin üzerinde 1 Kalaşnikof, 1 anti tank mayını, ABD yapımı 3 adet M-16 ile ABD’nin daha önce Irak güvenlik güçlerine hibe ettiği Glock marka tabancalardan bulundu. Ele geçirilenler arasında bulunan ve sabotajlarda kullanma amaçlı olduğu değerlendirilen 3 kalıp C4 plastik patlayıcının yanı sıra C4 ile güçlendirilmiş 1 adet EYP düzeneği de dikkat çekti.