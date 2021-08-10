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Siirt Belediyesi'nden 60 yeni durak

Vatandaşların temiz, refah ve kaliteli hizmet vermek amacıyla çalışmalar yürüten Siirt Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü yayaların gündelik hayatta rahat ulaşım sağlamaları adına çalışmalarına hız verdi. Bu amaçla kent merkezinde toplu taşıma araçlarının geçtiği güzergâhlardaki durak sayıları artırılıyor.


Haber Merkezi Yeni Şafak
​Siirt Belediyesinden 60 yeni durak
Siirt Belediyesi 60 adet otobüs durağı monte edecek.

Kentin çeşitli bölgelerinde çalışmalarını sürdüren Siirt Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak adına il genelinde yapılması planlanan 60 adet otobüs bekleme durağının montaj işlemlerine başladı.

Durakların yenilenmesi kapsamında yıpranmış durakların bakım ve onarımı ile birlikte toplu taşıma araçlarının geçtiği güzergâhlarda oluşan durak ihtiyacının karşılanması için duraklar monte ediliyor.


Bu kapsamda, 25 adet yeni tip kapalı durakların montajı gerçekleştirdi. İhtiyaçlar doğrultusunda geriye kalan 35 durağın montaj çalışmaları devam ediyor.

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