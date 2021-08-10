Siirt Belediyesi'nden 60 yeni durak

Kentin çeşitli bölgelerinde çalışmalarını sürdüren Siirt Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak adına il genelinde yapılması planlanan 60 adet otobüs bekleme durağının montaj işlemlerine başladı.

Durakların yenilenmesi kapsamında yıpranmış durakların bakım ve onarımı ile birlikte toplu taşıma araçlarının geçtiği güzergâhlarda oluşan durak ihtiyacının karşılanması için duraklar monte ediliyor.

Bu kapsamda, 25 adet yeni tip kapalı durakların montajı gerçekleştirdi. İhtiyaçlar doğrultusunda geriye kalan 35 durağın montaj çalışmaları devam ediyor.