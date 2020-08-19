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Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından, 18 yaşındaki genç kadına cinsel saldırı iddiasıyla ilgili açıklama: Yargılama süreci devam ediyor

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, 18 yaşındaki İ.E'nin cinsel saldırıya uğradığı iddiasına ilişkin, şüpheli M.O'nun tutuklanmasının talep edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27 Temmuz 2020'de Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir. Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir" denildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, mağdur İ.E'nin cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Mağdurun 7 Temmuz'da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı, şüphelinin kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu anımsatılan açıklamada, derhal soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm delilleri toplayıp ve titizlikle değerlendirdiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • "Şüpheli 17 Temmuz 2020'de tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27 Temmuz 2020'de Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir. Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir."
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