Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından, 18 yaşındaki genç kadına cinsel saldırı iddiasıyla ilgili açıklama: Yargılama süreci devam ediyor

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, mağdur İ.E'nin cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılmasının uygun görüldüğü bildirildi.

Mağdurun 7 Temmuz'da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı, şüphelinin kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu anımsatılan açıklamada, derhal soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm delilleri toplayıp ve titizlikle değerlendirdiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: