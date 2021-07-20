​Siirt Film Festivali’ne başvurular başladı​

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle 4.’sü düzenlenecek Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali başvuruları başladı. 4 - 8 Ekim 2021 arasında düzenlenecek olan festivalde finale kalan 24 kısa film yarışacak. Festivalde bu yıl ilk kez Siirt’in yerel hikâyelerini konu alan Siirt Yerel Hikayeleri Senaryo Yarışması da olacak.

Başvuruların 20 Eylül’e kadar devam edeceği festivale Siirt Valiliği, Sinema Genel Müdürlüğü, Siirt Belediyesi, Siirt Üniversitesi, Dicle Kalkınma Ajansı ve Beyrut Film AŞ de katkı veriyor. Baran Mayda’nın başkanı olduğu Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen, Prof. Dr. Yasin Aktay’ın onursal başkanı, Mahmut Baldemir’in ise direktörü olduğu 4. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali Türkiye’den ve dünyadan kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerde filmler yarışacak.