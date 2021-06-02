Gündem Siirtte patpat kazasında 4ü ağır 9 kişi yaralandı
SİİRT

Siirt'te patpat kazasında 4’ü ağır 9 kişi yaralandı

Siirt’te “pat pat” diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 4’ü ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Merkezi İHA
Siirt haberleri: Patpat kazasında 4’ü ağır 9 kişi yaralandı
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı köyü yolunda meydana gelen kazada Yunus T. yönetimindeki patpat aracı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü ve aracın içerisinde bulunan Zeynep T., Remziye S., Melike T., Melek T., Hanife O., Amine T., Hatice T., Mehmet D. yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma açıldı

Haber verilmesiyle olay yerine UMKE, jandarma ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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