Siirt'te patpat kazasında 4’ü ağır 9 kişi yaralandı

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İçişleri duyurdu: Üç örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda Irak ve Suriye'de faaliyet gösteren üç teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece 2021 yılı içerisinde teslim olan örgüt mensubu sayısı 77'ye yükseldi.