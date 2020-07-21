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SİİRT

Siirt haberleri: Siirt’te bir terörist etkisiz hale getirildi: Bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi

Siirt’te bir terörist etkisiz hale getirildi: Bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi

Siirt’in Pervari ilçesi Herekol Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda ayrıca, teröristlere ait sığınak imha edildi. Operasyonda ayrıca bol miktarda gıda ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Operasyonda teröristlere ait sığınak imha edildi.
Operasyonda teröristlere ait sığınak imha edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Pervari ilçesi Herekol bölgesinde operasyon başlatıldığı belirtildi.

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Operasyonda teröristlere ait sığınak imha edildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

  • “Herekol Dağı bölgesinde yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde 19 Temmuzda tespit edilen bir bölücü terör örgütü mensubu JÖH, PÖH ve güvenlik korucuları timleri ile icra edilen Şehit Polis Memuru Anıl Kemal Kurtul 2020-01 operasyonu kapsamında, YHD ile J-SİHA atışları sonucunda etkisiz hale getirilmiş ve bir mağara imha edilmiştir.
  • Söz konusu bölgede icra edilen temas araması faaliyeti sonucu terör örgütü mensuplarına ait bir adet M-16 piyade tüfeği, bir adet el bombası, 5 adet şarjör ve bol miktarda gıda ile yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir.”

Operasyonda teröristlere ait sığınak imha edildi.
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