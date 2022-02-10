Gündem Siirtte PKKya ait mühimmat ele geçirildi
SİİRT

Siirt'te PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, moloz yığınları altına gizlenmiş silah ve mühimmat el geçirildi. Bölgede yapılan aramada moloz yığınları altında gömülü 3 kalaşnikof piyade tüfeği ve bunlara ait 4 dipçik, 15 şarjör ve 812 fişek ile kurusıkıdan bozma tabanca, piyade tüfeği yay mekanizması ve piyade tüfeği pistonu bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla, gerekli adli tahkikata başlandığı belirtildi.

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Haber Merkezi AA
Siirt haberleri: Siirtte PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi
Moloz yığınları altına gizlenmiş silah ve mühimmat bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında merkez Conkbayır Mahallesi Habra Deresi mevkisinde operasyon düzenlendi.

Ele geçirilenler

Ele geçirilen malzemeler arasında 3 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeğine ait dipçik, 15 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 812 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet 9 milimetre kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği yay mekanizması, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği pistonu olduğu belirtildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla, gerekli adli tahkikata başlandığı belirtildi.

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