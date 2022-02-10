Siirt'te PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor.
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlüklerince yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında merkez Conkbayır Mahallesi Habra Deresi mevkisinde operasyon düzenlendi.
Ele geçirilenler
Ele geçirilen malzemeler arasında 3 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 4 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeğine ait dipçik, 15 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 812 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet 9 milimetre kurusıkıdan bozma tabanca, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği yay mekanizması, 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği pistonu olduğu belirtildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla, gerekli adli tahkikata başlandığı belirtildi.