Siirt'te PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi

Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, moloz yığınları altına gizlenmiş silah ve mühimmat el geçirildi. Bölgede yapılan aramada moloz yığınları altında gömülü 3 kalaşnikof piyade tüfeği ve bunlara ait 4 dipçik, 15 şarjör ve 812 fişek ile kurusıkıdan bozma tabanca, piyade tüfeği yay mekanizması ve piyade tüfeği pistonu bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla, gerekli adli tahkikata başlandığı belirtildi.