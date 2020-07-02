Siirt Kurtalan’da 2 köye yıldırım düştü: Yangın büyümeden söndürüldü

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Kurban Bayramı öncesi mezbahalara 'koronavirüs' ayarı

Kurban Bayramı'nda Kovid-19 tedbirlerinin ön planda tutulacağı mezbahalarda, baret ve maske takıp özel tulumlarla hizmet verecek çalışanlar, isteğe bağlı parçalara ayrılan etleri evlere ulaştıracak. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, "Bu Kurban Bayramı çok farklı olacak, öncekilere hiç benzemiyor. Kovid-19'un yayılmaması için hiçbir masraftan kaçınmıyoruz, sıkı tedbirler alıyoruz. Bir kurbanı 7 kişi kesiyor, hepsi de ailesiyle gelince 25-30 kişi oluyor. Vatandaşlardan, bu konuda duyarlılık istiyoruz" dedi.