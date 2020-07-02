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Gündem Siirt Kurtalanda 2 köye yıldırım düştü Yangın büyümeden söndürüldü
SİİRT

Siirt haberleri: Siirt Kurtalan’da 2 köye yıldırım düştü: Yangın büyümeden söndürüldü

Siirt Kurtalan’da 2 köye yıldırım düştü: Yangın büyümeden söndürüldü

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı iki köyde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Haber Merkezi İHA
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Siirt'in Kurtalan’a bağlı Cakıllı ve Gökdogan köyleri civarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgele itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

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