Siirt Kurtalan’da 2 köye yıldırım düştü: Yangın büyümeden söndürüldü

Siirt'in Kurtalan’a bağlı Cakıllı ve Gökdogan köyleri civarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgele itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.
Siirt'in Kurtalan’a bağlı Cakıllı ve Gökdogan köyleri civarında yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgele itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.
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