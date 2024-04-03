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Siirt Pervari'de seçimi kavgası: Ölü ve yaralılar var

Siirt'in Pervari ilçesinde iki grup arasında belediye başkanlığı seçimi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

10:23 - 3/04/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:26 - 3/04/2024 Çarşamba
AA
Arşiv
Arşiv
Siirt
'in Pervari ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'den Pervari Belediye Başkanlığına seçilen Teyyar Özcan'ın yakınları ile ikinci sıradaki DEVA Partisi'nin adayı İsmail Bilen'in yakınları arasında ilçe merkezinde çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Abdurrahman Bilen ve Rıdvan Narinç ile Lokman, Mustafa ve Muhammet Surur Özcan yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, Siirt ve Şırnak'taki hastanelere kaldırıldı.


Ağır yaralanan Abdurrahman Bilen (41), helikopterle Siirt'e getirildi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bilen müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Polis ve jandarma ekiplerince ilçede ve hastanelerde alınan güvenlik önlemleri sürüyor.


İlçe genelinde sokağa çıkma yasağı


Siirt Valiliği, ilçe merkezi ve bağlı tüm köylerde ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.


Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Pervari merkez ve bağlı tüm köylerde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 3 Nisan 01.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması, kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.




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