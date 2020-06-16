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Gündem PKKya darbe üstüne darbe Siirt ve Faraşin bölgesinde terörden aranan listesindeki 4 terörist daha etkisiz hale getirildi
SİİRT

Siirt ve Faraşin bölgesinde terörden aranan listesindeki 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

PKK'ya darbe üstüne darbe: Siirt ve Faraşin bölgesinde terörden aranan listesindeki 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Siirt ve Faraşin bölgesinde etkisiz hale getirilen 7 teröristten 2'sinin turuncu, 2'sinin gri kategoride arandığı açıkladı.

Haber Merkezi AA
Siirt'teki operasyonda, güvenlik güçlerimiz PKK'ya ağır darbe vurdu.
Siirt'teki operasyonda, güvenlik güçlerimiz PKK'ya ağır darbe vurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, hafta sonu düzenlenen operasyonlarda Siirt'in Eruh ilçesi Ciraf mevkisinde 5 ve Faraşin bölgesinde 2 olmak üzere 7 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

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Listeye bir çizik daha: Ağrı'da gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Teröristlerden 4'ünün kimliklerinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

  • "Siirt'in Eruh ilçesi Ciraf mevkisinde İl Jandarma Komutanlığınca hafta sonu gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu listede yer alan 'Jiyan' kod adlı Esma Afşar olduğu belirlenirken, diğer 2 teröristin 500 bin liraya kadar ödülle gri listede yer alan sözde yönetici 'Mahir Nemrut' kod adlı Ferit Danışman ve bombalı saldırıların sorumlusu 'Azad' kod adlı İsmail Duman’ın etkisiz hale getirildiği belirlendi.
  • Ayrıca Hakkari ve Van il jandarma komutanlıkları koordinasyonunda jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerinin katıldığı hava destekli operasyonda, Faraşin bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerden birinin bir milyon liraya kadar ödülle turuncu listede yer alan ve sözde grup sorumlusu olarak faaliyet yürüten 'Brüsk' kod adlı Basri Cin olduğu belirlendi."

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Listeye bir çizik daha: Muş'ta gri kategoride aranan terörist etkisiz hale getirildi

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