Siirt’i kana bulayacaktı

PKK’nın bir terör hücresinin eylem için Siirt’e geleceği istihbaratı üzerine güvenlik güçleri teyakkuza geçti. Denetimlerini artıran İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kadın terörist Beritan B.’nin eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve hakkında arama kararı olduğu öğrenilen teröristin, Mersin’deki polisevi saldırısı ve İçişleri Bakanlığı önünde düzenlenen saldırının benzeri bir eylem arayışında olduğu ortaya çıktı.