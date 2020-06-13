Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Siirtin 11 köyünde PKKya yönelik sürdürülen operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi
SİİRT

Siirt'in 11 köyünde PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar nedeniyle 11 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Siirt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Eruh ilçesine bağlı 11 köyde sokağa çıkmanın yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


  • "Vatandaşların can ve mal güvenliği ile güvenli seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı göz önüne alındığında, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 11/A ve 11/C maddeleri gereğince 13 Haziran 2020 günü saat 16.00'dan itibaren bölgedeki operasyonun sona ermesine kadar faaliyetin icra edileceği alan Siirt ili Eruh ilçesi Çetinkol, Cintepe, Yanılmaz, Görendoruk, Dikboğaz, Dadaklı, Özlüpelit, Dağdöşü, Dönerdöver, Tünekpınar ve Demiremek köyleri bölgesi ile sınırlı olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."
Abone Ol Google News
Rusyadan kritik ziyaret

Rusya'dan kritik ziyaret

Libya ve Suriye'deki durum ele alınacak.
Tedirgin eden görüntü

Tedirgin eden görüntü

​Vaka sayısında patlama yaşanıyor, kimse uyarıları umursamıyor.
Bostancı esnafının koku isyanı

"​İş yapamıyoruz, insanlar buraya oturmuyor."

Türk askeri, Libya'da temizliğe başladı.

​Alg patlaması kirliliğin ve balık ölümlerinin habercisi.

Acı habere rağmen Türk komutan görevine devam etti.

​Merhamet etmeleri için polislere yalvardılar.

​İçişleri Bakanlığı, genelgeyi yayınladı.

​Denizli'deki operasyonda ilginç görüntü.

​Bakan Kurum'dan İBB'ye Haliç çağrısı...

​Şu ana kadar domuz, çakal ve tilki izine rastlandı.

CHP'nin iddialarını net bir dille yalanlamış oldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk açıkladı.

​Güvenlik güçleri, PKK'ya ağır darbe vurdu.

​Hafter'in terörle mücadele ettiğini savundular.

​Sahtekarlar zeytinyağlarına da dadandı.

Antikor taramasının tüm aşaması ilk kez görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.