Siirt'in 11 köyünde PKK'ya yönelik sürdürülen operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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DJ'in sır ölümü: Gece çocuklarıyla oynadı, sabah eşi cesedini buldu

Antalya’da DJ’lik yapan ve DJ Kenzo olarak bilinen 43 yaşındaki Mahir Kıvrak küvette eşi tarafından ölü bulundu. İki yaşlarında ikiz çocuğu bulunan DJ’nin ölümü, karısı ve yakınlarını yasa boğdu.