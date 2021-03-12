Gündem Siirtin gözü Buckingham Sarayında İngiltere Kraliyet Ailesiyle ilgili haberleri en çok onlar arattı
SİİRT AKTÜEL

Siirt'in gözü Buckingham Sarayı'nda: İngiltere Kraliyet Ailesi'yle ilgili haberleri en çok onlar arattı

Türkiye’de İngiltere kraliyet ailesi ve Buckingham Sarayı ile ilgili yapılan röportaj ve haberleri arama motorlarından en çok aratan il 331 bin nüfuslu Siirt oldu.

Haber Merkezi İHA
İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle’ın ABD’li medya yıldızı Oprah Winfrey ile yaptığı röportajın yankıları sürüyor.
İngiltere Prensi Harry ve eşi Meghan Markle’ın ABD’li medya yıldızı Oprah Winfrey ile yaptığı röportajın yankıları sürüyor.

Siirt’te yaşayan vatandaşlar dünya gündemini yakından takip ediyor. İngiltere Kraliyet Ailesi ve Buckingham Sarayı ile ilgili çıkan haberleri arama motorunda en çok merak eden illerin başında Siirt geldi.

Dünya gündemini takip ederek birinci sırada yer almalarına şaşırdığını belirten Zeki Eren, kendisinin de bu konuyu merak ederek arama motorunda İngiltere Kraliyet Ailesi'ni arattığını söyledi.

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MERAK EDİP BAKMIŞTIM

Eren, "Google’de arama motoruna girdiğimde dünyada en çok tıklanan konusu olan İngiltere kraliyet ailesine ben de merak ederek baktım. Siirt ve nüfusunun küçük olmasından dolayı dünyada en çok merak edilen iller arasına girmesi beni çok şaşırttı. Ben de merak edip bakmıştım" dedi.

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İŞE GİDİNCE İLK İŞİM BU OLDU


Miğyedin Tetik adlı vatandaş ise, "Google arama motorunda İngiltere Kraliyet Ailesi'ni en çok aratan ilin Siirt olmasına çok şaşırdım. Ben de sabah iş yerine gelince ilk işim olarak Google’de kraliyet ailesini aratıp baktım" diye konuştu.


  • Buckingham Sarayı, en son İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in torunu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle’ın ABD’li ünlü sunucu Oprah Winfrey’e yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

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