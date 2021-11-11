Gündem Siirtli öğrencilerine küçük haweller diyen öğretmen infiale neden oldu İnceleme başlatıldı
SİİRT

Siirtli öğrencilerine 'küçük haweller' diyen öğretmen infiale neden oldu: İnceleme başlatıldı

Siirt'te görev yapan bir öğretmen, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafında öğrencilerine 'küçük hewaller " dedi. Büyük tepki toplayan gönderinin üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Siirtli öğrencilerine küçük haweller diyen öğretmen infiale neden oldu: İnceleme başlatıldı
Siirtli öğrencilerine 'küçük haweller' diyen öğretmen infiale neden oldu.

Siirt’in Baykan ilçesinde görev yaptığı belirtilen Zeynep Ç. adlı öğretmen, sosyal medya hesabından dersine girdiği öğrencilerine ’Küçük Hewaller’ diyerek paylaşım yapması tepkilere neden oldu.

"Küçük hewallerden minik birer kemalist yapam"

Öğretmen Zeynep Ç., kendi fotoğrafını paylaşarak yazdığı yazıda, "Neyse son derse gidem de Atatürk imzalı kolyem ve ajandamla küçük hewallerden minik birer kemalist yapam” dedi.


  • Öğretmenin bu paylaşımı üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Artvin Valiliğinden 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddialarına ilişkin açıklama: Hemen inceleme başlatıldı
GÜNDEM
Artvin Valiliğinden 'kaymakam öğretmeni sınıftan kovdu' iddialarına ilişkin açıklama: Hemen inceleme başlatıldı

MEB'den din kültürü öğretmeni hakkındaki iddiaya soruşturma
GÜNDEM
MEB'den din kültürü öğretmeni hakkındaki iddiaya soruşturma
Ücretsiz dağıtacak

Ücretsiz dağıtacak

​Samsung'dan Apple'a misilleme...
Kar veyağmur uyarısı

Kar ve
yağmur uyarısı

İşte ülke genelinde il il hava durumu.
HDPnin savunması Yargıtayda

HDP'nin savunması Yargıtay'da

Savcı 1 ay içinde mütalaa verecek.

Havacılıkta dönüm noktası: Hürkuş, NATO üyesi ülkelerin ordularında kullanılabilecek.

​Operasyona 718 personel katılıyor.

Altındaki yükseliş iç piyasayı hareketlendirdi. Vatandaşlar takılarını bozdurup ev ve otomobil almaya başladı.

​Kısa süre içerisinde 15 santimetreyi aştı.

​Ankara- Samsun yolunda ilginç olay.

FETÖ, Avrupa devletlerinin maaşa bağladığı firari örgüt üyelerinden komisyon kesip Türkiye'ye göndermiş.

Dokuz yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

​Milli deniz topu, üzerine “Zafer inananlarındır! Bismillah” yazılarak ateşlendi. Hedefini tam isabetle vurdu.

Emlak devi Evergrande temerrüde düştü mü?
Macron'a dokunan yanıyor

Macron'a dokunan yanıyor

​Canlı yayında 'Macron istifa' diyen kişi psikiyatri servisine yatırıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.