Siirtli öğrencilerine 'küçük haweller' diyen öğretmen infiale neden oldu: İnceleme başlatıldı Siirt'te görev yapan bir öğretmen, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafında öğrencilerine 'küçük hewaller " dedi. Büyük tepki toplayan gönderinin üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

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