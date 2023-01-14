Siirt'te 15 gün etkinlik yasağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6'lı masaya aday tepkisi: Kafası karışıklar kulübü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Siyasi istikrarın alternatifi çok seslilik değil kargaşadır, kavgadır. Herkesin ayrı telden çaldığı bir cümbüş masasıdır. Siyasi istikrarı zedeleyen bir adımın milletin hayrına olabilmesi mümkün değildir. Aylardır yaptığımız çağrılara rağmen karşımıza aday çıkaramadılar. Uzaktan kumandayla yönetilecek bir Cumhurbaşkanından bahsediyorlar' ifadelerini kullandı.

