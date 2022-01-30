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Siirt'te 3 saatlik çalışmayla yol açıldı: Hamile kadın hastaneye ulaştırıldı

Siirt İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde bulunan hamile kadın için seferber oldu. Yol yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ulaşıma açılırken, hamile kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Siirtte 3 saatlik çalışmayla yol açıldı: Hamile kadın hastaneye ulaştırıldı
Hasta kadın ambulansla Pervari Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Pervari ilçesine bağlı Keskin köyünde hamile Fatma Othan (21) rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, yolun kardan kapalı olmasından dolayı Siirt İl Özel İdaresi’nden yardım istedi. Hamile kadına iş makinalarının da yardımıyla yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrası ulaşıldı.

Hasta kadın ambulansla Pervari Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karda yolda kalınca otomobilde doğum yaptı
FOTOĞRAF 8
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Beyşehir ilçesi Doğanbey Mahallesi Kükürt yaylasında hayvancılıkla uğraşan Havva Cantürk'ün saat 01.00 sıralarında doğum sancıları tuttu.
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Bunun üzerine aile kendi araçlarıyla hastaneye gitmek için yola çıktı, bir taraftan 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ambulans istendi.
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Ancak kar yağışı nedeniyle yolun kapanması üzerine Cantürk'ün içinde bulunduğu araç mahsur kaldı.
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Sağlık ekipleri de yolun kapalı olması nedeniyle bölgeye ulaşamayınca, Beyşehir Belediyesi'ne haber verilerek, yolu açmak için çalışma başlatıldı.
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Havva Cantürk ise çalışmalar sırasında otomobilde doğum yaparak kız bebeği dünyaya getirdi. Belediye ekiplerinin 11 kilometrelik yolu açmasının ardından anne ve bebeği ambulansa alınarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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Yengesi Havva Cantürk'ün araçta doğum yaptığını belirten Mehmet Arat, \"Doğanbey biraz yüksek olduğu için kar yağışından fazla etkilendi. Dayım yaylada hayvancılık yapıyor. Yollarımız da kapalı. Yengemin doğum sancısı başlayınca muhtarımıza ve belediyeye haber verdik. Bir taraftan da ambulansı aradık. Biz de o sırada kendi aracımızla yola çıktı. Doğum arabada gerçekleşti. Sağ olsun belediye ekipleri yolu açınca ambulans ulaştı ve sağlık görevlileri hemen müdahale etti. Anne ve bebeğin durumunun iyi olduğunu söylediler. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdık. Yardımcı oldukları için Belediye Başkanımız Adil Bayındır ve muhtarımızdan Allah razı olsun\" dedi.
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Yaylada doğum sancısı başladı, karda yolda kalınca otomobilde doğum yaptı
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Yaylada doğum sancısı başladı, karda yolda kalınca otomobilde doğum yaptı
Karda yolda kalınca otomobilde doğum yaptı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yaylada hayvancılık yapan Havva Cantürk'ün doğum sancıları başladı. Kendi araçlarıyla hastaneye gitmek için yola çıkan aile kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Hamile kadın, hastaneye ulaştırılamayınca otomobilde doğum yaparak kız bebek dünyaya getirdi.


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