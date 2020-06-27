Siirt’te 320 polisle uyuşturucu operasyonu: 960 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla drone destekli "Narko Alan" uygulaması gerçekleştirildi.



Kent genelindeki emniyet bölgesinde gerçekleştirilen uygulamada, 320 polis görev aldı. Metruk bina, meydan ve sokaklarda uygulama gerçekleştiren ekipler, 318 kişinin kimliğini sorguladı, 95 aracı kontrol etti. Aramalarda Baykan ilçesinin Veyselkarani beldesindeki uygulama noktasında bir araçta yapılan aramada 960 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.