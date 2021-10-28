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ANKARA

Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında icra edilen operasyonda 4 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Siirtte 4 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı kırsalında düzenlenen operasyonda, 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birliklerince jandarma insansız hava aracı ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir" denildi.

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