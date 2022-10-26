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SİİRT

Siirt'te bıçaklı kavga: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Siirt'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 14 yaşındaki Mustafa Kızılkaya, kalbine aldığı bıçak darbesiyle yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi DHA
Siirtte bıçaklı kavga: 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Mustafa Kızılkaya’nın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna konuldu.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Mustafa Kızılkaya, kalbine aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kızılkaya, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Mustafa Kızılkaya’nın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna konuldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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FOTOĞRAF 13
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Şüphelilerin evlerini saptayan TEM ekipleri, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından bu sabah 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
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TEM ekipleri, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırdıkları evlerde yaptığı aramalarda haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
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Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Adana'da DEAŞ operasyonu: Demir kapılar kırılıp çok sayıda kişi gözaltına alındı
Adana'da terör örgütü DEAŞ'ın Yamaçlı Grubu'nda faaliyet gösterdiği tespit edilen, 1'i Türk 5'i yabancı uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlendi. TEM ekipleri, demir kapılarını koçbaşlarıyla kırdıkları evlerde çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Yatağında ölü bulunmuştu: Gizli tanığın itirafı üzerine anne ve babayla birlikte dokuz akrabası gözaltına alındı
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Bodrum'un Mazı Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan Gamze Sakallıoğlu, geçen 24 Ocak günü saat 07.30 sıralarında evde kendisini uyandırmak için odaya giren annesi Turcen Sakallıoğlu (52) tarafından yatağında hareketsiz şekilde bulundu.
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İhbar üzerine eve gelen sağlık ekibi, Gamze'nin yaşamını yitirdiği belirledi.
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Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edilen genç kızın boynunda izler olduğu tespit edildi.
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Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Gamze'nin cenazesi iki gün sonra Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) görevleri tarafından evde yapılan inceleme sonucu genç kızın hayatını kaybetmesi, kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçti.
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Gamze Sakallıoğlu'nun otopsi raporunda boyun kemiğinin kırık olduğu tespit edildi. Bunun üzerine anne Turcen ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu (53) gözaltına alındı.
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Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sakallıoğlu çifti, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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4 ay cezaevinde tutuklu kalan Sakallıoğlu çifti, adli kontrol şartı ile tahliye edildi.
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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, gizli bir tanığın itirafı üzerine olayla ilgili yeniden çalışma başlattı.
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Yeni elde edilen deliller sonucu Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu hakkında bir kez daha gözaltı kararı çıkarıldı.
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. Polis ekipleri, Sakallıoğlu çiftini gözaltına almak için İstanbul'da katıldıkları televizyon programının stüdyosuna geldi.
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Yayın sona erdikten sonra gözaltına alınarak Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüpheliler, daha sonra Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
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Jandarma ekipleri, yeni deliller ışığında Turcen ve Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun yanı sıra Gamze'nin amcası E.S. (55), kuzeni G.S. (32), ağabeyi M.S. (37), yengesi N.S.'yi (31) Bodrum'da, ablası F.K. (27) ile eniştesi D.K.'yı (30) da Milas'ta gözaltına aldı. 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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Yatağında ölü bulunmuştu: Gizli tanığın itirafı üzerine anne ve babayla birlikte dokuz akrabası gözaltına alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Gamze Sakallıoğlu'nun (17) yatağında ölü bulunmasıyla ilgili olarak elde edilen yeni deliller sonucu aralarında annesi, babası, ağabeyi ve ablasının da bulunduğu 9 akrabası katıldıkları televizyon programı sonrası gözaltına alındılar.


Şafak vaktiDEAŞ operasyonu

Şafak vakti
DEAŞ operasyonu

​Demir kapılar kırılıp çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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sonrası dokuz gözaltı

​Polis gizli tanığın itirafı sonrası harekete geçti.
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​Yeni bir şehircilik atılımını başlattık.

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