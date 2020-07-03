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SİİRT

Siirt’te bir köy karantinaya alındı

Siirt’te bir köy karantinaya alındı

Siirt’in Tillo ilçesine bağlı bir köy, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Haber Merkezi İHA
Foto / Arşiv
Foto / Arşiv

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Siirt'in Hatrant köyünde tespit edilen koronavirüs vakasının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan köyde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

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Siirt'te bir belde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Siirt'te bir belde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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