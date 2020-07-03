Siirt’te bir köy karantinaya alındı

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Siirt'in Hatrant köyünde tespit edilen koronavirüs vakasının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan köyde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Siirt'in Hatrant köyünde tespit edilen koronavirüs vakasının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan köyde 14 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.
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