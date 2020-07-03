Siirt’te bir köy karantinaya alındı

Ekonomi

Elazığ'da kayısı çekirdeği üretime kazandırıldı: Sabun ve kolonya oldu

Elazığ’da yaklaşık 1 milyon kayısı ağacı bulunan Baskil ilçesinde, kayısının çekirdeği üretime kazandırıldı, yağ, sabun ve kolonya oldu. Yapılan çalışmalarda cildi yumuşattığı ve yaşlanma belirtilerini geciktirdiği ortaya çıkan kayısı çekirdeğinin yağı, sabunu ve kolonyasının ilk üretimleri yapıldı.