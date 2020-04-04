Siirt’te bir mahalle karantinaya alındı Siirt’te bir mahalle karantinaya alındı Siirt’te koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantina altına alındı. Mahalledeki karantina, ikinci bir karara kadar devam edecek.

Haber Merkezi 04 Nisan 2020, 15:39 Son Güncelleme: 04 Nisan 2020, 15:42 İHA