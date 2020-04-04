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Siirt’te bir mahalle karantinaya alındı

Siirt’te bir mahalle karantinaya alındı

Siirt’te koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bir mahalle karantina altına alındı. Mahalledeki karantina, ikinci bir karara kadar devam edecek.

Haber Merkezi İHA
Siirt'te bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Siirt'te bir mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, saat 08.00’den itibaren vatandaşları Covid-19 salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan merkez Çal Mahallesi’nde karantina uygulaması başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, giriş ve çıkışlarını barikatla kapattığı mahallede yolları da kontrol altına aldı.

Mahallenin Aydınlar Caddesi’ne çıkan yolunda önlem alan ekipler, vatandaşları sosyal mesafeleri koruması ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmaması konusunda uyardı.

Mahalledeki karantina, ikinci bir karara kadar devam edecek.

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