Siirt'te el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 jandarma personelinden 1'i, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

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