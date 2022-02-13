Siirt'te Eren Kış-24 operasyonu başlatıldı

Hayat

1930’ların edebiyat gündemi mektuplarda: En büyük şair kim?

Cahit Sıtkı Tarancı’dan Feridun Fazıl Tülbentçi’ye Mektuplar Türk edebiyatının 1930’lardaki gündemine ışık tutuyor. Sahaf Emin Nedret İşli’nin koleksiyonundaki mektuplar sayesinde iki genç şairin konuşup tartıştığı meselelerden, edebiyat dünyasındaki insan ilişkileriyle dedikodularından haberdar oluyoruz. 4 Ocak 1934 tarihli mektubunda Cahit Sıtkı dönemin önde gelen şairleri arasında bir karşılaştırma yapmış: “Ziya Osman ‘En büyük şair Necip Fazıl’dır’ demediği gibi ben de ‘En büyük şair Ahmed Kudsi’dir’ demiyorum… Hiç birini büyük bir şair telakki etmemekle beraber Necip Fazıl’ı Ahmed Kudsi’ye tercih ederim. Çünki birincisindeki genişlik ikincisine yoktur. Ahmed Kudsi ‘Pervane’ şiirinde kendi kendini çok güzel anlatmıştır. Yine hiç birinde bir Ahmet Haşim’in görüşü yoktur.”