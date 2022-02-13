Gündem Siirtte Eren Kış-24 operasyonu başlatıldı
SİİRT

Siirt'te Eren Kış-24 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 545 personelle 'Eren Kış-24 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli çavuş Erkan Yalçın Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Siirtte Eren Kış-24 operasyonu başlatıldı
Eren Kış-24

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; bölgede barınan teröristleri 'ara-bul-yok et' taktiğiyle etkisiz hale getirmek, eylem hazırlıklarını boşa çıkarmak ve bölgedeki huzur güven ortamını pekiştirmek amacıyla Siirt'te 'Eren Kış-24 (Siirt-Akmeşe) Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli çavuş Erkan Yalçın Operasyonu' başlatıldı.

Operasyonda; jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 545 personel görev aldı. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ettiği belirtildi.


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