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Siirt'te feci kaza: Bir çocuk hayatını kaybetti sekiz kişi yaralandı

Siirt'te kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan bir çocuk hayatını kaybetti, beşi çocuk yedi kişi yaralandı.

Semih Bozkuş
20:37 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Siirt'te trafik kazası

Siirt'te trafik kazası

Siirt'te meydana gelen kazada bir çocuk hayatını kaybetti.

Siirt'te devrilen otomobildeki 1 çocuk yaşamını yitirdi, 5'i çocuk 8 kişi yaralandı.

E.Y'nin kullandığı 72 DD 322 plakalı otomobil, merkez Kayaboğaz mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 yaşındaki M.Y. hayatını kaybetti, sürücü ile 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



#Siirt
#Trafik Kazası
#Kayaboğaz mevkisi
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