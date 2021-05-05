Siirt'te görülen 4 metrelik yılan paniğe neden oldu

Eren, kengerin çok lezzetli olduğunu ve çokça tüketildiğini belirterek, Kenger toplamak kolay iş değil. Bazen ellerimize diken batıyor ya da sürekli eğil kalk yaptığımız için sağlık sorunları yaşayabiliyoruz. Ama tüm zorluk ve zahmete rağmen kengeri toplamak ve yemeklerde kullanmak çok güzel oluyor. Sonbaharda da kuruyan bu kengerlerin kökünü keserek akan sıvıdan sakız yapıyoruz ifadelerini kullandı.