Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Siirtte görülen 4 metrelik yılan paniğe neden oldu
SİİRT

Siirt'te görülen 4 metrelik yılan paniğe neden oldu

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Dikboğaz köyünde yüksek kesimlerde kenger bitkisi toplamaya giden köylüler, yaklaşık 4 metre uzunluğunda yılan gördü. Paniğe kapılan vatandaşlar, ilk defa bu kadar büyük bir yılan gördüğünü belirtti.

Haber Merkezi İHA
Siirtte görülen 4 metrelik yılan paniğe neden oldu - Siirt haberleri
Köylüler tarafından görüntülenen yılan.

Eruh'a bağlı Dikboğaz köyünde yüksek yerlerden kenger bitkisi toplamaya giden vatandaşlar, karşılaştıkları dev yılan nedeniyle korkuya kapıldı.

Yaklaşık 4 metre uzunluğundaki yılanı görüntüleyen köylüler, korktuklarını ifade etti.

Dev yılan köylülerin kabusu oldu
GÜNDEM
Dev yılan köylülerin kabusu oldu

"İlk defa bu kadar büyük yılan gördük"

İlk defa bu kadar büyük bir yılan gördüğünü belirten vatandaşlardan Adil Çelik, kenger toplamaya çıkan köylüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Samsun'da çift başlı yılan bulundu
GÜNDEM
Samsun'da çift başlı yılan bulundu

Şifa kaynağı kenger: Tunceli'de kadınlar tarafından binbir zahmetle toplanıyor
FOTOĞRAF 12
Title
Munzur Dağları'nın hakim olduğu 1500 rakımlı Ovacık'ta, ilkbaharın gelmesiyle karların eridiği alanlarda ortaya çıkan ve şifa deposu olarak bilinen kenger bitkisi, lezzetiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor.
Title
Zengin bitki örtüsü çeşitliliği ve sahip olduğu endemik türler bakımından öne çıkan ilçede, ilkbahar aylarında dağlık alan, orman ve dere kenarlarında kendiliğinden yetişen kenger, tadıyla dikkati çekiyor.
Title
Günün erken saatlerinde ilçeye bağlı Konaklar, Güneykonak, Öveçler, Paşadüzü ve Akyayık köyleri yakınlarındaki arazilere giden kadınlar, kenger toplamak için güneş altında saatlerce zorlu bir mesai yapıyor.
Title
Sert dikenlerle kaplı kengerleri bıçak kullanarak kökünden ayıran kadınlar, topladıkları bu bitkileri daha sonra çuvallara koyarak sırtlarında evlerine taşıyor.
Title
Kilometrelerce yolculuğun sonunda araziden eve ulaşan kadınlar, kengerleri dikenlerinden tamamen ayıklamak için tek başına ya da komşularının yardımıyla bir çalışma yürütüyor.
Title
Kapı önlerinde kurulan kazanlarda ve odun ateşinde kaynatılan suda haşlanan kengerler, tere yağında kavruluyor ya da çorbası yapılarak sofralardaki yerini alıyor.
Title
Bölgede hemen her alanda yetişen ve bilimsel adı gundelia tourneefortii olan kengerin kökündeki sıvıdan ise sonbahar aylarında kadınlarca sakız yapılıyor.
Title
Kenger toplayıcılarından Aysel Eren, kengerin ilkbahar aylarında yetiştiğini söyledi.
Title
Kengerin çok dikenli bir bitki olduğunu belirten Eren, Arkadaşlarla bir gün önceden planımızı yapıyoruz ve gideceğimiz noktayı belirliyoruz. Günün erken saatlerinde evden çıkarak kengerlerin bulunduğu araziye ulaşıyoruz. Burada dağınık şekilde yetişen kengerleri bıçak kullanarak kökünden ayırıyoruz ve çuvala koyuyoruz dedi.
Title
Eren, kengerin çok lezzetli olduğunu ve çokça tüketildiğini belirterek, Kenger toplamak kolay iş değil. Bazen ellerimize diken batıyor ya da sürekli eğil kalk yaptığımız için sağlık sorunları yaşayabiliyoruz. Ama tüm zorluk ve zahmete rağmen kengeri toplamak ve yemeklerde kullanmak çok güzel oluyor. Sonbaharda da kuruyan bu kengerlerin kökünü keserek akan sıvıdan sakız yapıyoruz ifadelerini kullandı.
Title
Dilif Süzgün de kengeri toplayarak çeşitli yemeklerde kullandığını anlattı. Kengerin sağlığa yararlı olduğunu ifade eden Süzgün, Bu bitki ilkbaharda karlar eriyince ortaya çıkıyor. Biz de tazeyken topluyoruz ve dikenlerinden temizliyoruz. Tadı ve lezzeti çok güzel. Genellikle tere yağında kavuruyoruz, çorbasını yapıyoruz ya da konserve yapıp kış aylarına saklıyoruz. diye konuştu.
Title
Şifa kaynağı kenger: Tunceli'de kadınlar tarafından binbir zahmetle toplanıyor
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ilkbaharın gelişiyle doğada kendiliğinden yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen kenger bitkisi, kadınlar tarafından binbir zahmetle toplanıp dikenlerinden ayıklandıktan sonra yemeklere lezzet katıyor.


Abone Ol Google News
Maske çıkınca gerçek ortaya çıktı

Maske çıkınca
gerçek ortaya çıktı

Göçmen kaçakçılarının oyunu pasaport polisine takıldı.
O linke tıklamayın

O linke tıklamayın

​Sahte emekli bayram ikramiyesi SMS'lerine dikkat!
Darbeden korkmadık Aykuttan mı korkacağız?

​Bülent Turan'dan CHP'li Erdoğdu'ya sert tepki.

Bakan Koca, aşı anlaşmalarının detaylarını açıkladı.
Hobisi servete dönüştü

Hobisi servete dönüştü

Hepsi 900 bin TL değerinde.

İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası'nda yapacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.
İstanbul'daki finale<br> kaç seyirci alınacak?

İstanbul'daki finale
kaç seyirci alınacak?

​Şampiyonlar Ligi finali için UEFA'dan açıklama.

​Hac ibadetiyle ilgili flaş iddia

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.