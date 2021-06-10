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SİİRT

Siirt’te güvenlik güçlerine hain saldırı: Bir korucu şehit oldu

Siirt’in Pervari ilçesinde bir grup PKK’lı tarafından güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı. Hain saldırıda bir korucu şehit oldu, bir korucu da yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Siirt’te güvenlik güçlerine hain saldırı: 1 korucu şehit, 1 korucu yaralı
Şehit ve yaralı güvenlik korucuları üs bölgesinden tahliye edilerek, askeri helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırmasına sevk edildi.

Siirt’in Pervari ilçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Doğan köyü Değirmentaşı üs bölgesine, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla yapılan hain saldırı sonucunda üs bölgesinde görevli olan güvenlik korucusu Mehmet Babat şehit oldu, güvenlik korucusu Sıddık Bulut yaralandı.

Şehit ve yaralı güvenlik korucuları üs bölgesinden tahliye edilerek, askeri helikopter ile Siirt Eğitim ve Araştırmasına sevk edildi.

Bölgede terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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