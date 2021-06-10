Siirt’te güvenlik güçlerine hain saldırı: Bir korucu şehit oldu Siirt’in Pervari ilçesinde bir grup PKK’lı tarafından güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla saldırı yapıldı. Hain saldırıda bir korucu şehit oldu, bir korucu da yaralandı.

Haber Merkezi 10 Haziran 2021, 06:49 Son Güncelleme: 10 Haziran 2021, 06:59 İHA