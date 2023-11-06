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Siirt'te LPG faciası: Yanan otomobilde beşi çocuk altı kişi hayatını kaybetti

Siirt'te devrilen otomobilde bulunan LPG tankının patlaması sonucu çıkan yangında beşi çocuk altı kişi hayatını kaybetti. Araç sürücüsünün ise yaralandığı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

21:47 - 6/11/2023 понедельник
Güncelleme: 00:26 - 7/11/2023 вторник
AA
Siirt'te LPG tankı patlayan otomobilde altı kişi hayatını kaybetti.

Siirt'te LPG tankı patlayan otomobilde altı kişi hayatını kaybetti.

Siirt'te meydana gelen kazada LPG faciası yaşandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde LPG tankının patlaması sonucu çıkan yangında 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlçenin Gözpınar köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 KA 229 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

LGP'li olduğu öğrenilen otomobil bir süre sonra alev aldı.


Olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.


İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kimlikleri belli oldu

Siirt'te yaşanan LPG faciasında anne Aynur Yaşar ile çocukları Beritan, Viyan, Bahoz, Rodi ve Cudi Yaşar hayatını kaybetti.



#Siirt
#LPG Tankı
#Patlama
#Otomobil
#Kaza
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