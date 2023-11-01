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Siirt’te meydan muharebesi: İki aile arasındaki taşlı sopalı bıçaklı kavgada sekiz kişi yaralandı

Siirt'te iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada sekiz kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Semih Bozkuş
23:44 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Siirt'te aileler arasında çıkan kavgada yaralanan sekiz kişi hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te aileler arasında çıkan kavgada yaralanan sekiz kişi hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te iki aile arasında çıkan taşlı sopalı bıçaklı kavgada sekiz kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde akşam saatlerinde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga yaşandı. Olayda 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine beldeye sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Beldede geniş güvenlik önlemleri alınırken, kolluk kuvvetleri tarafından inceleme başlatıldı.



#Siirt
#Aile Kavgası
#Gökçebağ
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