Siirt’te meydan muharebesi: İki aile arasındaki taşlı sopalı bıçaklı kavgada sekiz kişi yaralandı

Siirt'te aileler arasında çıkan kavgada yaralanan sekiz kişi hastaneye kaldırıldı.
Siirt'te iki aile arasında çıkan taşlı sopalı bıçaklı kavgada sekiz kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde akşam saatlerinde iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavga yaşandı. Olayda 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine beldeye sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Beldede geniş güvenlik önlemleri alınırken, kolluk kuvvetleri tarafından inceleme başlatıldı.