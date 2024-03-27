Siirt'te muhtarlık seçimi nedeniyle silahlı kavga: Biri polis 8 kişi yaralandı

Beldenin Veyselkarani Caddesi'nde iki grup arasında Karakaya köyünde gerçekleştirilecek muhtarlık seçimi ile ilgili başlayan tartışma, taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Vali Kızılkaya, gazetecilere, Karakaya köyünde yaşayan ve daha önce aralarında özellikle muhtarlık seçimlerinden dolayı husumet bulunan vatandaşların Veyselkarani Caddesi'nde karşılaşmaları üzerine aralarında başlayan tartışmanın taş, sopa ve silah kullanılan kavgaya dönüştüğünü belirtti.

Kızılkaya, "Burada emniyet, jandarma, bütün güvenlik güçleri gerekli tedbirleri almış durumda. Adli soruşturma hızlı bir şekilde başlatılarak, konu takip edilmektedir. Bu olay bizi üzmüştür. İlimizde, ilçemizde, beldemizde, sevgi, kardeşlik ve barış içerisinde devam eden seçim ortamına bu taşkın davranış gölge düşürmüştür. Tüm vatandaşlarımızı bu şekilde huzura gölge düşürecek davranışlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Bu olayı lanetliyorum ve belde halkımıza geçmiş olsun diyorum." ifadesini kullandı.