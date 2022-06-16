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Siirt'te Müküs Çayı'na düşen hemşire altı gündür aranıyor

Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i arama çalışmalarında 6'ncı güne girildi. Suyun debisinin yüksekliği ile zorlu tabiat şartlarına rağmen, Bitlis ve Van'dan gelen toplam 135 kişilik ekip, arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Haber Merkezi DHA
Siirtte Müküs ​Çayına düşen hemşire altı gündür aranıyor
Kayıp hemşire için arama çalışmalarını sürdürülüyor.

Olay, 11 Haziran'da Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Akıntıya kapılan Timurtaş'ı, gören arkadaşları kurtarmak için suya girdi. Bu sırada arkadaşlarından bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu.

Eyyüp Güneş
Eyyüp Güneş

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından Eyyüp Güneş için arama çalışması başlatıldı, ancak sonuç alınamadı.

Güneş'i arama çalışmalarında 6'ncı güne girildi. Suyun debisinin yüksekliği ile zorlu tabiat şartlarına rağmen, Bitlis ve Van'dan gelen toplam 135 kişilik ekip, arama çalışmalarını sürdürüyor.

Vicdansız annesi sokağa terk etmişti: Türkiye'nin günlerce konuştuğu Nisa bebekten üzen haber
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Türkiye günlerce annesi tarafından sokağa terk edilen Nisa bebeğe uzanan şefkat elini konuşmuştu.
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5 Nisan'da ise minik Nisa'nın, boğazına kaçan kusmuk yürekleri ağızlara getirmiş, yoğun bakıma alınmıştı.
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O günden beri tüm Türkiye'nin aklındaki soru Nisa bebeğe ne oldu, şimdi durumu nasıl?
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Sağlık görevlisi Büşra Durmaz'ın elleriyle beslediği Nisa bebeğin kalbi durdu.
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Yuvanın kameralarında hareketsiz olduğu fark edilen bebeğe ilk müdahaleyi yuva doktoru yaptı.
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Yuvada 10 dakika, ambulansta 10 dakika yapılan kalp masajı, 30 dakika da acil serviste sürdü.
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Masajın ardından kalbi çalışan Nisa, bilinci kapalı ve genel durumu kötü olarak yoğun bakıma alındı.
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Tedavinin 10. gününde de kalp kasılması nedeniyle müdahale edilen minik bebeğin zaman zaman genel durumunun çok daha kötü olduğu belirtiliyor.
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Solunum yapabilmesi için entübe edilen minik beden, mekanik ventilatörde anbean yakından takip ediliyor.
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Kusma ile akciğere yemek kaçtığı için oksijensiz kalan Nisa bebeğin ağır beyin hasarı bulunduğu ve dolaşımının da bozuk olduğu öğrenildi.
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Sabah'ın haberine göre, gözleri ışığa da tepki vermeyen minik bebeğin, çevresel farkındalığı da yok.
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İstanbul Pendik'te annesi tarafından terk edilen Nisa bebek, sağlık görevlisi Büşra Durmaz'ın verdiği süt ve isim ile ülke gündemine oturmuştu. Daha sonra Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Nisa bebekten üzücü haber geldi. Kalbi, kusmuğunun boğazına kaçması sonucu duran Nisa bebeğin yarım saatlik kalp masajının ardından kalbi çalıştı, bilinci kapalı ve genel durumu kötü olarak yoğun bakıma alındı.
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