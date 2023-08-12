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Siirt'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Siirt'in Pervari ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 3 orman işçisi sevk edildikleri hastanede ayakta tedavi edildi.

13:47 . 12/08/2023 Cumartesi
AA
Siirt ve çevre illerin Orman İşletme Müdürlüklerinden 5 arazöz, İl Özel İdare'den 3 iş makinası, İl Jandarma Komutanlığı ve güvenlik korucularından oluşan 100 personel sevk edildi.

Siirt ve çevre illerin Orman İşletme Müdürlüklerinden 5 arazöz, İl Özel İdare'den 3 iş makinası, İl Jandarma Komutanlığı ve güvenlik korucularından oluşan 100 personel sevk edildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Pervari Şehit Jandarma Uçman Çavuş Ercan Özcan Üs Bölgesinde görevli jandarma personeli, 9 Ağustos'ta Doğan köyünün Karamık mezrası ormanlık alanında yangın ihbarı aldı.

Siirt Orman İşletme Müdürlüğüne de ihbarda bulunuldu.



Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla Siirt ve çevre illerin Orman İşletme Müdürlüklerinden 5 arazöz, İl Özel İdare'den 3 iş makinası, İl Jandarma Komutanlığı ve güvenlik korucularından oluşan 100 personel sevk edildi.Ekiplerin 52 saat süren çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 3 orman işçisi sevk edildikleri hastanede ayakta tedavi edildi.

Yangında 5 dönüm meşelik orman arazisi zarar gördü.

#Siirt
#Pervari
#Karamık
9 dakika önce
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