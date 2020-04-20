Siirt’te PKK’lı teröristlerce araziye tuzaklanan patlayıcı tespit edildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ 2020/69 operasyonunda el yapımı patlayıcı düzeneğinin tespit edildiği belirtildi.

Tespit edilen patlayıcı güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Baykan ilçesinin Tandır Dağı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından araziye tuzaklanmış kullanıma hazır vaziyette 5 kilogramlık ana imla hattından oluşan, baskı düzenekli el yapımı patlayıcı madde tespit edilmiştir. Olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş, patlayıcı madde imha timi tarafından el yapımı patlayıcı düzeneğinde delil niteliği taşımayan parçalar imha edilmiş, delil niteliği taşıyan parçalar ise muhafaza altına alınmıştır. Siirt İl Jandarma Komutanlığı, başta terörle mücadele görevleri olmak üzere, kamu düzeni ve huzurun devamı ile genel emniyet ve asayişin sağlanması için milletin emrinde kararlılıkla görevine devam etmektedir."