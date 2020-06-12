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SİİRT

Siirt’te sahte para operasyonu: 7 bin lira sahte para ele geçirildi

Siirt’in Kurtalan ilçe merkezinde düzenlenen operasyonda toplam 7 bin lira tutarında sahte para ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Siirt'te ele geçirilen sahte paralar...
Siirt'te ele geçirilen sahte paralar...

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık ve organize suç olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

  • Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Kurtalan ilçe merkezinde ikamet eden bir şahsın haksız kazanç elde etmek maksadıyla piyasaya sahte para sürdüğü bilgisi alınmıştır. Konu ile ilgili olarak Kurtalan Cumhuriyet Başsavcısının talimatları doğrultusunda şüphelinin suç unsuru malzemeler ile birlikte yakalanabilmesi maksadıyla yürütülen fiziki takip ve devamında icra edilen operasyon sonucu şüpheli şahıs 11 Haziran 2020 günü saat 00.20 sıralarında Kurtalan-Batman karayolu üzeri Kurtalan ilçesi girişinde yakalanmıştır. Alınan arama ve el koyma kararına istinaden şüphelinin üzerinde yapılan aramada 25 adet 200 liralık sahte banknot, 4 adet 100 liralık sahte banknot, 32 adet 50 liralık sahte banknot olmak üzere toplam 7 bin lira tutarında sahte para ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek şüpheli hakkında soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, soruşturma işlemleri Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce yürütülecektir" denildi.

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