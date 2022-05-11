Gündem Siirtte terör operasyonu Bidon içine gizlenmiş silah roketatar ve mühimmat ele geçirildi
SİİRT

Siirt'te terör operasyonu: Bidon içine gizlenmiş silah roketatar ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'te jandarmanın düzenlediği operasyonda silah, roketatar ve mühimmat ele geçirildi.

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Haber Merkezi AA
Siirtte terör operasyonu: Bidon içine gizlenmiş silah roketatar ve mühimmat ele geçirildi
Siirt'te terör operasyonu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca Siirt'in Baykan ilçesi Korucu mezrası kırsalında 9 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.

Aramada kayalıklar arasında bidon içinde 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 17 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bir el yapımı patlayıcı (EYP), bir RPG-7 roketatar, bir RPG-7 roketatara ait anti tank mühimmatı, 3 RPG-7 roketatara ait anti personel mühimmatı, bir RPG-7 roketatara ait anti tank sevk fişeği, 6 RPG-7 roketatara ait anti personel sevk fişeği, 6 el bombası, 3 el telsizi, bir gece görüş cihazı, bir aksiyon kamerası, 500 gram C4 patlayıcı, 500 gram C3 patlayıcı, 92 elektrikli fünye, 12 mekanik fünye, 150 metre infilaklı fitil, 54 fişek, 7 EYP alıcısı, bir telsiz şarj cihazı, 2 telsiz bataryası, 10 şarjör kütüklüğü ele geçirildi.

Malzemeler emniyetli şekilde imha edildi.

Terör örgütüne bir darbe daha
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Terör örgütüne bir darbe daha
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Saldırı hazırlığı yapan teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 10 PKK/YPG'li terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.'

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