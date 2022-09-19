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SİİRT

Siirt’te terör örgütü PKK’ya ağır darbe

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK’ya 9 ayda çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. 7 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda etkisiz hale getirilenler arasında gri kategoride aranan 1 terörist bulunuyor.

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Haber Merkezi İHA
Siirt’te terör örgütü PKK’ya ağır darbe
Siirt

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlar, terör örgütü PKK’yı bitirme noktasına getirdi. Terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda tespit edilen barınak ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.

Siirt’te terör operasyonlarını tüm hızıyla sürdüren jandarma komando birlikleri ile Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri 9 ay da PKK’ya ağır kayıplar yaşattı. Operasyonlarda teröristlerin kullandığı sığınak ve barınak ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Tespit edilen sığınak ve barınaklar delil çalışmasının ardından imha edildi.
Jandarma terörle mücadeleye gece-gündüz demeden, olumsuz hava ve arazi şartlarına rağmen büyük bir kararlılıkla devam ediyor.

Operasyonlar sürüyor

JÖH ve komando birlikleri kırsal alanda teröre darbe vururken, bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri çerçevesinde teröre yardım ve yataklık eden şahıslara yönelik operasyonlarına da devam ediyor.

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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 9 derece birden düşüyor kuvvetli yağış geliyor
FOTOĞRAF 19
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre hafta sonu etkili olan sıcak hava yerini serin ve yağışlı bir havaya bırakıyor.
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Yeni haftada sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; (Karabük merkez hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklıklarının bugün Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde hissedilir derecede azalacağı, değişiklik olmayan diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatı ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; sabah saatlerinde Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 kmsa) eseceği tahmin ediliyor.
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Rüzgarın sabah saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 kmsa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı bulutlu
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EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 kmsa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu
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AKDENİZ

Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ve doğusunun parçalı bulutlu, Mersin ve Adana'nın kuzey, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu
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İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Çankırı il geneli ile Ankara'nın kuzeydoğu, Kırıkkale’nin kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu
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BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri, Bolu ve Kastamonu ile Karabük'ün kuzey çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Çorum'un batı çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık
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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

URFA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık
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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 9 derece birden düşüyor kuvvetli yağış geliyor
Ülke genelinde iki gündür etkisini gösteren çöl sıcaklıklarının yerine yağışlı ve serin hava geliyor. Hava sıcaklıklarının kademeli olarak 9 derece birden düşmesi ile kimi illerde 15 derecelerin görülmesi beklenirken, kuvvetli yağışların ise önümüzdeki hafta başına kadar devam edeceği tahmin ediliyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..
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