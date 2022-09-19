Siirt’te terör örgütü PKK’ya ağır darbe

Siirt İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonlar, terör örgütü PKK’yı bitirme noktasına getirdi. Terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda tespit edilen barınak ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.
Siirt’te terör operasyonlarını tüm hızıyla sürdüren jandarma komando birlikleri ile Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri 9 ay da PKK’ya ağır kayıplar yaşattı. Operasyonlarda teröristlerin kullandığı sığınak ve barınak ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Tespit edilen sığınak ve barınaklar delil çalışmasının ardından imha edildi. Jandarma terörle mücadeleye gece-gündüz demeden, olumsuz hava ve arazi şartlarına rağmen büyük bir kararlılıkla devam ediyor. Operasyonlar sürüyor
JÖH ve komando birlikleri kırsal alanda teröre darbe vururken, bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri çerçevesinde teröre yardım ve yataklık eden şahıslara yönelik operasyonlarına da devam ediyor.
GÜNDEM
Bölücülük yapan CHP'li Nevaf Bilek'in kızlarına kıyak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre hafta sonu etkili olan sıcak hava yerini serin ve yağışlı bir havaya bırakıyor.
Yeni haftada sıcaklıkların mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; (Karabük merkez hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının bugün Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgelerinde hissedilir derecede azalacağı, değişiklik olmayan diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da güneybatı ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; sabah saatlerinde Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 kmsa) eseceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın sabah saatlerinde Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 kmsa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 22°C Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 28°C Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 kmsa) esmesi bekleniyor. AFYONKARAHİSAR °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ve doğusunun parçalı bulutlu, Mersin ve Adana'nın kuzey, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 28°C Az bulutlu ve açık, iç kesimleri zamanla parçalı bulutlu HATAY °C, 30°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Çankırı il geneli ile Ankara'nın kuzeydoğu, Kırıkkale’nin kuzey çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ÇANKIRI °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 25°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri, Bolu ve Kastamonu ile Karabük'ün kuzey çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı DÜZCE °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı SİNOP °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Çorum'un batı çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 27°C Parçalı bulutlu ARTVİN °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısının zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 29°C Az bulutlu ve açık KARS °C, 29°C Az bulutlu ve açık MALATYA °C, 33°C Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu VAN °C, 28°C Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 34°C Az bulutlu ve açık ANTEP °C, 33°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 36°C Az bulutlu ve açık URFA °C, 33°C Az bulutlu ve açık
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 9 derece birden düşüyor kuvvetli yağış geliyor
Ülke genelinde iki gündür etkisini gösteren çöl sıcaklıklarının yerine yağışlı ve serin hava geliyor. Hava sıcaklıklarının kademeli olarak 9 derece birden düşmesi ile kimi illerde 15 derecelerin görülmesi beklenirken, kuvvetli yağışların ise önümüzdeki hafta başına kadar devam edeceği tahmin ediliyor. İşte ülke genelinde il il hava durumu..