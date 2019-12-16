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Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 14 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Siirt'in Baykan ve Şirvan ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılacak operasyon nedeniyle 14 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. Açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği için önem taşıdığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Siirt'in Baykan ve Şirvan ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılacak operasyon nedeniyle 14 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma ile Baykan ve Şirvan ilçe jandarma komutanlıkları tarafından PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerin yakalanması, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği kaydedildi.

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Operasyon bölgesindeki vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla Baykan ve Şirvan ilçelerine bağlı Ormanbağı, Kömürlü, Bayındır, Gözlüce, Ormanlı, Kasımlı ve Yarımca köyleri ile Sarıyurt, Topraklı, Toptepe, Kanihiyar, Bölüncek, Yaygın ve Çöğürlü mezralarında saat 20.00'den itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı.

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  • Açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği için önem taşıdığı belirtildi.
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