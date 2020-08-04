Siirt'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon öncesi sokağa çıkma yasağı

Teknoloji

Google Pixel 4a duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

Dün Google yeni akıllı telefonu Pixel 4a'yı duyurdu. Google Pixel 4a'nın özellikleri arasında en dikkat çeken nokta; muadillerine göre ucuz fiyatı ve kamerası. Bir önceki modellere göre geliştirilirmiş kamerasının yanında Google Pixel 4a ile akıllı telefonlarının boyutunu da küçülttü. Telefon, Iphone'un SE modeli ve Samsung'un Galaxy A51 modeliyle aynı segmentte.