Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Siirt
Siirt'te zincirleme kaza: Bir yaralı

Siirt'te zincirleme kaza: Bir yaralı

00:453/09/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te iki otomobil ve park halindeki bir aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu bir kişi yaralandı.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde iki otomobil ve park halindeki bir aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Kurtalan ilçesi Recep Tayyip Erdoğan bulvarında meydana geldi. 10 VR 280 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 06 AL 6071 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle 06 AL 6071 plakalı araç takla atarken, park halindeki 15 ET 344 plakalı otomobil de hasar gördü.

Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Siirt
#Zincirleme Kaza
#Kurtalan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mevlid Gecesi mesajları 2025: En güzel, anlamlı, kısa, uzun, resimli Mevlid Gecesi mesajları ve sözleri