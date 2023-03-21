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Siirt'teki 'ışık hadisesi' bulut nedeniyle gerçekleşmedi

Siirt'in Tillo ilçesinde 259 yıl önce İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptırdığı ışık düzeneğiyle, güneşin ilk ışınlarının hocası İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucunu aydınlatması hadisesi olumsuz hava koşulları nedeniyle izlenemedi.

09:56 . 21/03/2023 Salı
AA
Belediye binasındaki ekrandan hadiseyi izlemek için güneşin doğmasını bekleyen vatandaşlar, havanın bulutlu olması nedeniyle saat 06.30 sularında gerçekleşmesi beklenen olayı izleyemedi.

Belediye binasındaki ekrandan hadiseyi izlemek için güneşin doğmasını bekleyen vatandaşlar, havanın bulutlu olması nedeniyle saat 06.30 sularında gerçekleşmesi beklenen olayı izleyemedi.

Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesince düzenlenen program kapsamında bazı vatandaşlar ilçe meydanında toplandı.

Belediye binasındaki ekrandan hadiseyi izlemek için güneşin doğmasını bekleyen vatandaşlar, havanın bulutlu olması nedeniyle saat 06.30 sularında gerçekleşmesi beklenen olayı izleyemedi.

Vatandaşlara dev ekrandan hadisenin gerçekleşmesini yansıtan eski görüntüler izletildi.

Programa Vali Vekili Muhammed Sait Baytok, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu da katıldı.

Işık hadisesi

Siirt'in Tillo ilçesinde hocası İsmail Fakirullah'ın 1734'te vefatının ardından çok üzülen İbrahim Hakkı Hazretleri, "Hocamın başucuna doğmayan güneşi neyleyim?" diyerek arayışa girmişti. İbrahim Hakkı Hazretleri, hocası için yan tarafında kule bulunan bir türbe ve Tillo'nun yaklaşık 3 kilometre uzağında tepe üzerinde taş duvar yapmıştı.


Her yıl ekinokslarda doğan güneşin, duvarın ortasında bulunan pencereden süzülen ilk ışınları, kuledeki aynaya yansıdıktan sonra ışığın kırılması yöntemiyle pencereden türbeye ve oradan da İsmail Fakirullah Hazretleri'nin başucuna doğuyor. 1960'lı yıllarda yapılan restorasyonda, pencerenin yerinin değişmesi sonucu düzenek izlenemez hale gelmişti. 2011'de değişik üniversitelerinden bilim insanlarının yaptıkları çalışmayla yeni bir pencere açılarak olayın tekrar izlenmesi sağlanmıştı.


#Işık Hadisesi
#Tillo
#Siirt
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