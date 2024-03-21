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Siirt'ten acı haber: Oynarken dere yatağına düşen Zilan hayatını kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinde, oyun oynarken dere yatağına düşen üç yaşındaki Zilan İmaç, yaşamını kaybetti. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

07:44 - 21/03/2024 Perşembe
DHA
Zilan İmaç'a ilk müdahale Şirvan Entegre Devlet Hastanesi'nde yapıldı
Zilan İmaç'a ilk müdahale Şirvan Entegre Devlet Hastanesi'nde yapıldı

Olay, akşam saatlerinde Şirvan ilçesi Binakır mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, Zilan İmaç, oyun oynarken dengesini kaybedip, evlerinin önünden geçen dere yatağına düştü.


Bir süre Zilan'dan haber alamayan yakınları, yaptıkları aramada küçük çocuğu dere yatağında hareketsiz buldu.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Küçük Zilan, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şirvan Entegre Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.


Talihsiz çocuğun cansız bedeni, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




#Siirt
#Şirvan
#Zilan İmaç
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