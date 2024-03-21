Siirt'ten acı haber: Oynarken dere yatağına düşen Zilan hayatını kaybetti

Bir süre Zilan'dan haber alamayan yakınları, yaptıkları aramada küçük çocuğu dere yatağında hareketsiz buldu.

Bir süre Zilan'dan haber alamayan yakınları, yaptıkları aramada küçük çocuğu dere yatağında hareketsiz buldu.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Küçük Zilan, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Şirvan Entegre Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.