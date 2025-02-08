Sıla bebeğin annesine 27 yıl hapis

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Yeniçeri’nin cinsel istismar ve şiddet sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı olarak gerçekleştirilen duruşmaya, sanıklardan anne Bakiye Yeniçeri ile suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. K.A'nın babası K.A. ile başka bir soruşturma kapsamında tutuklanan annenin birlikte yaşadığı S.Ö. duruşma salonunda hazır bulundu.

ANNE 'SUÇSUZUM' DEDİ

Davanın üçüncü duruşmasında, sanıklara son sözleri soruldu. Anne Bakiye Yeniçeri, gece kulübünde silah zoruyla çalıştırıldığını, o nedenle bebeğini zaman zaman komşuya bırakmak durumunda kaldığını ve suçsuz olduğunu öne sürdü. Suça sürüklenen çocuklar K.A. ve G.K. de üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını iddia etti.

2 SANIĞA BERAAT KARARI

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, anne Bakiye Yeniçeri'ye “kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi”, “suç delillerini yok etme” ve “suçu bildirmeme” suçlarından toplam 27 yıl 9 ay, suça sürüklenen çocuklardan K.A'ya “nitelikli cinsel istismar” ve “kasten öldürme” suçlarından 20 yıl 6 ay, diğer suça sürüklenen çocuk G.Y'ye “nitelikli cinsel istismar” suçundan 7 yıl hapis verdi. Sanıklardan K.A'nın babası K.A. ile annenin birlikte yaşadığı S.Ö. ise berat etti.

BAKANLIK İTİRAZ EDECEK

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan sanıklara verilen cezaya, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından itiraz edileceği açıklandı. Bakanlık, davadaki tüm sanık ve suça sürüklenen çocukların üzerine atılı eylemlerden “üst hadden, takdiri indirim uygulanmaksızın” cezalandırılması ve ayrıca sanık B.Y. ile sanık K.A'nın babası K.A'nın "kasten öldürme suçu"na iştirakten cezalandırılmasını talep edecek.







