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Başsavcı Akın Gürlek'ten adliyelerdeki baro saltanatına son: Derhal teslim edin

Başsavcı Akın Gürlek'ten adliyelerdeki baro saltanatına son: Derhal teslim edin

10:237/02/2025, Cuma
G: 7/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Gürlek, İstanbul 1 Nolu Barosu'nun oda işgalinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek resmi talimat verdi.
Gürlek, İstanbul 1 Nolu Barosu'nun oda işgalinin kabul edilemez olduğunu ifade ederek resmi talimat verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, adliyelerdeki odaların belirli barolar tarafından ayrıcalıklı kullanımına karşı harekete geçti. İstanbul 1 Nolu Barosu’nun, Adalet Bakanlığı’na ait odaları diğer avukatlara kapatması üzerine Başsavcı Gürlek, baro odalarının tüm avukatlara açılması için resmi talimat gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek
, adliyelerde belirli baroların
tekeline dönüşen
oda kullanımlarına karşı önemli bir adım attı.
Adalet Bakanlığı’na ait olan adliyedeki baro odalarının,
İstanbul 1 Nolu Barosu
tarafından diğer avukatların kullanımına kapatılması üzerine harekete geçen Gürlek,
odaların tüm avukatlara açılması yönünde resmi bir yazı gönderdi.

Odaların şifrelerini değiştirdiler

Başsavcılığın gönderdiği yazıya göre, Adalet Bakanlığı’nın
3 Kasım 2023
tarihli talimatına rağmen,
İstanbul 1 Nolu Barosu
, adliyedeki
D1 Blok 305 ve B1 Blok 605
numaralı avukat odalarının
şifrelerini değiştirerek
diğer avukatların kullanımını engelledi.

'Anahtarları derhal teslim edin'

Konuyla ilgili yapılan şikayetlerin ardından Başsavcılık, odaların
İstanbul 2 Nolu Barosu
’na da açık olması gerektiğini belirterek,
anahtarların derhal teslim edilmesini
istedi.

(Temsili)

'Tüm avukatlara eşit hizmet sunulmalı'

Başsavcılık tarafından gönderilen yazıda, odaların yalnızca belirli bir baro tarafından kullanılması ve diğer avukatların dışlanmasının
savunma hizmetlerinin etkinliğini zayıflattığı
vurgulandı. Gürlek,
“Tüm avukatlara eşit hizmet sunulmalıdır”
diyerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Baroların tekelleşmesine karşı önemli bir hamle

  • Gürlek’in bu adımı, adliyelerde eşitlik ve adaletin sağlanması açısından önemli bir düzenleme,
    baro ayrıcalıklarına son vermek adına dönüm noktası
    olarak değerlendiriliyor. İstanbul’daki avukatlar arasında yankı uyandıran gelişme büyük beğeni topladı.


#Akın Gürlek
#İstanbul 1 Nolu Barosu
#İstanbul 2 Nolu Barosu

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