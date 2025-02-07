Başsavcı Akın Gürlek'ten adliyelerdeki baro saltanatına son: Derhal teslim edin

Başsavcılık tarafından gönderilen yazıda, odaların yalnızca belirli bir baro tarafından kullanılması ve diğer avukatların dışlanmasının

savunma hizmetlerinin etkinliğini zayıflattığı

vurgulandı. Gürlek,

“Tüm avukatlara eşit hizmet sunulmalıdır”