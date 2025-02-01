Adliyede de tehdit: Savcı siyasi bir figürmüş

Başsavcı Akın Gürlek’i sırasıyla Esenyurt, Beşiktaş Belediyesi ve CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın gözaltına alındığı operasyondan sonrası hedef tahtasına koyan İmamoğlu'na isnat edilen suçlar sıralandı. "Ben sözümün eriyim" diyerek sözlerine başlayan İmamoğlu'nun ifadesinin savunmadan ziyade siyasi bir metni andırması dikkati çekti. İmamoğlu suçlamaları reddederek, “Soruşturma konusu olay olan ve "Bak Başsavcı sana söylüyorum..." şeklinde devam eden konuşma içeriğinde kimsenin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek söylem ve hitap içerisinde bulunmadım. Kimsenin kendisi veya yakınlarına zarar verebileceğinden bahisle bir söz sarf etmedim. Ve aynı şekilde herhangi bir kimseyi hedef haline getirebilecek bir durum içerisinde yer almadım” dedi.

Başsavcı Akın Gürlek’i sırasıyla Esenyurt, Beşiktaş Belediyesi ve CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın gözaltına alındığı operasyondan sonrası hedef tahtasına koyan İmamoğlu'na isnat edilen suçlar sıralandı. "Ben sözümün eriyim" diyerek sözlerine başlayan İmamoğlu'nun ifadesinin savunmadan ziyade siyasi bir metni andırması dikkati çekti. İmamoğlu suçlamaları reddederek, “Soruşturma konusu olay olan ve "Bak Başsavcı sana söylüyorum..." şeklinde devam eden konuşma içeriğinde kimsenin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek söylem ve hitap içerisinde bulunmadım. Kimsenin kendisi veya yakınlarına zarar verebileceğinden bahisle bir söz sarf etmedim. Ve aynı şekilde herhangi bir kimseyi hedef haline getirebilecek bir durum içerisinde yer almadım” dedi.

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan ise Savcı Gürlek’in 'siyasi bir figür' olduğunu öne sürerek terörle mücadele eden kişiler kapsamında bulunmadığını ve bu sebeple İmamoğlu’nun ifadelerinin eleştiri olduğu ve suç teşkil etmediğini savundu. Pehlivan ifadesinde, "Akın Gürlek geçmişte hakimlik görevini yürütmekteyken Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev aldı. Gürlek’in siyasi bir figür olduğunu, terörle mücadele eden kimselerden olmadığını, bu nedenle de kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında kendisine bu sıfat altında bir koruma sağlamanın hukuk mantığında bir yeri olmadığını, eleştirilere katlanması gerekir durumda olduğunu kaydetmek gerekir” dedi. İfadesinin 2 farklı yerinde 'yargı tacizi' tabirini kullanan Pehlivan, şunları söyledi: "Tehdit veya şiddet anlamına gelebilecek hiçbir söz içermemesine karşın jet hızıyla açılan bu soruşturma da Ekrem İmamoğlu’nun yargısal bir taciz altında olduğunu, hukuk yoluyla tehdit edildiğinin ispatıdır."