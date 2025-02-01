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Adliyede de tehdit: Savcı siyasi bir figürmüş

Adliyede de tehdit: Savcı siyasi bir figürmüş

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:001/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ekrem İmamoğlu.
Ekrem İmamoğlu.

İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’i tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan İBB Başkanı İmamoğlu dün Çağlayan Adliyesi’nde ifade verdi. İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan ifade sırasında “yargı tacizi” altında olduklarını söyledi. Pehlivan, Başsavcı için de “Siyasi bir figür, terörle mücadele eden kimselerden değil” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret', 'tehdit', 'terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından ifade verdi. Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için çağrıldığı İstanbul Adliyesi'ne avukatlarıyla gitti.

HAZIR METİNLE İFADE VERDİLER

Binanın protokol kapısından giriş yapan ve adliyenin Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun bulunduğu 7. katına çıkan İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesinin alınmasına başlandı. İfade işlemlerinin yapıldığı katta toplanan belediye başkanları, milletvekilleri ve avukatların yer aldığı kalabalığın koridora konulan bariyeri geçmesine izin verilmedi. Bu sırada görevlilerle kalabalık arasında gerginlik yaşandı.
İmamoğlu ve avukatlarının hazır bir metinle ifade verdikleri öğrenildi.

SAVUNMA DEĞİL SİYASİ METİN

Başsavcı Akın Gürlek’i sırasıyla Esenyurt, Beşiktaş Belediyesi ve CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın gözaltına alındığı operasyondan sonrası hedef tahtasına koyan İmamoğlu'na isnat edilen suçlar sıralandı. "Ben sözümün eriyim" diyerek sözlerine başlayan İmamoğlu'nun ifadesinin savunmadan ziyade siyasi bir metni andırması dikkati çekti. İmamoğlu suçlamaları reddederek, “Soruşturma konusu olay olan ve "Bak Başsavcı sana söylüyorum..." şeklinde devam eden konuşma içeriğinde kimsenin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek söylem ve hitap içerisinde bulunmadım. Kimsenin kendisi veya yakınlarına zarar verebileceğinden bahisle bir söz sarf etmedim. Ve aynı şekilde herhangi bir kimseyi hedef haline getirebilecek bir durum içerisinde yer almadım” dedi.
Öte yandan İmamoğlu'nun ifadesine aylık gelir olarak 250 bin yazması dikkati çekti.

TEHDİT EDER GİBİ İFADE VERDİ

İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan ise Savcı Gürlek’in 'siyasi bir figür' olduğunu öne sürerek terörle mücadele eden kişiler kapsamında bulunmadığını ve bu sebeple İmamoğlu’nun ifadelerinin eleştiri olduğu ve suç teşkil etmediğini savundu. Pehlivan ifadesinde, "Akın Gürlek geçmişte hakimlik görevini yürütmekteyken Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görev aldı. Gürlek’in siyasi bir figür olduğunu, terörle mücadele eden kimselerden olmadığını, bu nedenle de kendisine yöneltilen eleştiriler karşısında kendisine bu sıfat altında bir koruma sağlamanın hukuk mantığında bir yeri olmadığını, eleştirilere katlanması gerekir durumda olduğunu kaydetmek gerekir” dedi. İfadesinin 2 farklı yerinde 'yargı tacizi' tabirini kullanan Pehlivan, şunları söyledi: "Tehdit veya şiddet anlamına gelebilecek hiçbir söz içermemesine karşın jet hızıyla açılan bu soruşturma da Ekrem İmamoğlu’nun yargısal bir taciz altında olduğunu, hukuk yoluyla tehdit edildiğinin ispatıdır."

YARGILAMAYI ETKİLEME TEŞEBBÜSÜ

Kamu görevini yerine getiren bilirkişiyi ismini açıklayıp hedef gösteren İmamoğlu, bu konudaki soruşturmayla ilgili olarak verdiği ifadede ise “Herhangi bir suç işlediğimi düşünmüyorum” diyerek, şunları kaydetti: “Anayasal haklarım doğrultusunda şeffaflık ve hesap verilebilirlik adına bir basın açıklaması yaptım. Adını zikrettiğim bilirkişi tarafından belirtilen raporlar dosya arasına sunulmuştur. Bu nedenle herhangi bir kimseyi veya adil yargılanmayı etkilemeyi teşebbüs etmem söz konusu değildir. Adı geçen bilirkişi tarafından hazırlanan bilirkişi raporlarının tamamı avukatlarımdan öğrendiğim kadarıyla hazırlık aşaması yani soruşturma aşamasında dosya arasına celp edilmiştir. Anılan dosyalar hali hazırda açıktır.”

ADLİYE ÖNÜNDE ŞOV

İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile beraber adliye çıkışında otobüsün üstünde kalabalığa seslendi. İmamoğlu, adalet vurgusu yaparak, soruşturmaların

siyasi olduğunu ve belediye başkanlarına yönelik baskıların arttığını öne sürdü, veremeyecekleri hesabın olmadığını söyledi.




#Ekrem İmamoğlu
#Mehmet Pehlivan
#Tehdit
#Akın Gürlek
#Çağlayan Adliyesi

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