Silah bırakma süreci uzamasın

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda dinlenen sivil toplum örgütleri olası provokasyon ve sabotajlara karşı sürecin uzatılmamasını istedi. Komisyonda konuşan İHH Başkanı Bülent Yıldırım, İsrail’in bölgede Türk, Kürt, Arap kardeşliğinin önündeki engel olduğunu ifade ederek, “Bu tehlike İsrail’in şımarıklığıdır ve bugünden yarına kapımıza kadar geliyor” dedi.





SABOTAJA MARUZ KALMASIN

20 maddeden oluşan önerilerini komisyona aktaran İHH, “Silah bırakma sürecinin herhangi bir provokasyona ve sabotaja maruz kalmaması için uzatılmaması önem arz etmektedir. Bu ihtimaller göz önünde bulundurularak güvenlik tedbirleri aksatılmadan silah bırakma süreci bitirilmelidir” önerisi yaptı.





SÜREÇTEN KAÇMAYIN

Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı Başkan Yardımcısı Erkan Şenses de silah bırakanların Türkiye ile olan aidiyet duygularını yeniden inşa edilmesinin gerektiğini ifade etti. MAZLUMDER Genel Başkanı Kaya Kartal ise “Tekrar kan akmasını engelleyecek mekanizmalar ve fikirler üretmek, yapıcı tavır içerisinde olmak hepimizin bu topraklara, bu ülkenin insanlarına karşı temel bir sorumluluğu. Bundan hiç kimsenin kaçmaması lazım” açıklamasında bulundu.

Başkanlar 20 dakika konuşacak

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 26 Ağustos Salı günü Ahlat’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak ‘Terörsüz Türkiye Büyük Millet Buluşması’ nedeniyle önümüzdeki hafta çarşamba ve perşembe günü toplanacak. Çarşamba günü toplantıya eski Meclis Başkanları Hikmet Çetin, Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım, Mustafa Şentop dinlenecek. Başkanlara 20’şer dakikadan toplamda 200 dakika konuşma süresi verilecek. Perşembe ise hukukçular komisyona konuk olacak.



