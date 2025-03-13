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Silahla şaka korkunç sonla bitti

Silahla şaka korkunç sonla bitti

14:4113/03/2025, Perşembe
IHA
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Abdullah Ensar Güntez hayatını kaybetti.
Abdullah Ensar Güntez hayatını kaybetti.

Ordu'nun Ünye ilçesinde iki genç arasında yaşanan silah şakası ölümle sonuçlandı.

Olay, Bayramca Mahallesi Irmak Caddesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi.




Edinilen bilgiye göre, E. K.(27), arkadaşı Abdullah Ensar Güntez'in (24) tabancasını eline alarak oynamaya başladı. E.K.'nin elindeki tabancanın ateş alması sonucu Abdullah Ensar Güntez'in sol omuz bölgesinden vurularak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, durumu ağır olan yaralıyı Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayın ardından E.K. gözaltına alındı.





#Ordu
#silah
#Ünye

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