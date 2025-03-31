Silivri’deki kantin iddialarına yalanlama

Ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutukluların beslenme ihtiyaçları kurum tarafından düzenli olarak karşılanıyor. Günlük üç öğün yemeğin, diyet ve sağlık koşulları göz önünde bulundurularak hazırlandığı ve yeterli, dengeli beslenmenin sağlandığı belirtildi.

Kantin hizmetleriyle ilgili olarak ise ihtiyaçların belirlenen program dâhilinde karşılandığı, haftalık listelerle ürünlerin seçilip teslim alındığı ifade edildi. Ramazan Bayramı tatili de dâhil olmak üzere, kantin hizmetlerinde herhangi bir aksamaya gidilmediği vurgulandı. Ayrıca her ayın son günü yapılan yasal sayım işlemleri nedeniyle 31 Mart 2025 Pazartesi günü kantin satışının gerçekleştirilemeyeceği ancak bu durumun önceden bildirilerek gerekli kolaylıkların sağlandığı ifade edildi.