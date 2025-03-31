Silivri’deki kantin iddialarına yalanlama

Bazı sosyal medya platformlarında eski adıyla Silivri Cezaevi olarak bilinen Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinde bulunan hükümlü ve tutukluların kantin ihtiyaçlarının karşılanamadığına dair iddiaların ortaya atılmasının ardından, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bilgi verildi.
Ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutukluların beslenme ihtiyaçları kurum tarafından düzenli olarak karşılanıyor. Günlük üç öğün yemeğin, diyet ve sağlık koşulları göz önünde bulundurularak hazırlandığı ve yeterli, dengeli beslenmenin sağlandığı belirtildi.
HAFTALIK SEÇİMLE ALIŞVERİŞ YAPILIYOR
Kantin hizmetleriyle ilgili olarak ise ihtiyaçların belirlenen program dâhilinde karşılandığı, haftalık listelerle ürünlerin seçilip teslim alındığı ifade edildi. Ramazan Bayramı tatili de dâhil olmak üzere, kantin hizmetlerinde herhangi bir aksamaya gidilmediği vurgulandı. Ayrıca her ayın son günü yapılan yasal sayım işlemleri nedeniyle 31 Mart 2025 Pazartesi günü kantin satışının gerçekleştirilemeyeceği ancak bu durumun önceden bildirilerek gerekli kolaylıkların sağlandığı ifade edildi.
HİJYEN MALZEMELERİ ÜCRETSİZ KARŞILANIYOR
Su, hijyen malzemeleri ve temel gıda maddelerinin yeterli bakiyesi olmayan hükümlülere ücretsiz temin edildiği belirtilirken, temel ihtiyaçlara erişimin engellendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğu kaydedildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, kurumlarda sunulan hizmetlerin insan hakları ve mevzuat çerçevesinde sürdürüldüğünü vurgulayarak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.